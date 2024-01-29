Жители ряда районов Костаная останутся без электричества

С 29 января по 2 февраля в Костанае пройдут плановые ремонтные работы на электросетях с временным отключением электроэнергии в нескольких районах города, передаёт BaigeNews.kz.

На сайте распределительной электросетевой компания ЭПК-forfait опубликован план работ костанайской городской электросети. С 29 января по 2 февраля с 10:00 до 18:00 они будут проходить по ул. Чернышевского 59.

"Частный сектор: ул. Чернышевского 30-60, ул. Строительная 41/1-41/12, ул. Целинная 33-45, ул. Рудненская 36/1-36/14.ул. Хакимжановой 87-99. 1 и 2 февраля с 10:00 до 18:00 — магазин "Пятерочка", "Магнит", "Табыс", парикмахерская "Мираж", "Чубчик", ТОО "Медитек", СТО "Газдеталь", автостоянка, кафе "Жибек Жол", аптека "Магнит удачи". Спальный сектор: 5-й микрорайон дома 1,3,5,7,11,12,12а,13″, — говорится в сообщении.

В конце 2023 года более сотни населённых пунктов Костанайской области остались без электричества из-за непогоды.

А жители жители посёлка под Астаной регулярно страдают от перебоев с электроэнергией. Обильные дожди, сильные ветры приводят к обесточиванию практически всего посёлка. За время чаяний сельчан сменились несколько районных и областных акимов, но неизменными остались лишь проблемы посёлка.