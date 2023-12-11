Замыкания каждый день: жители посёлка под Астаной страдают от перебоев с электричеством

Жители посёлка Жибек жолы Акмолинской области требуют света. Звонки и письма в адрес администрации региона с просьбой построить собственный ЛЭП не дают результата. Потеряв терпение, сельчане вышли на улицу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Вчера снова замыкание было. И так почти каждый день", — возмущается жительница посёлка Жибек жолы, которая пожелала не публиковать ее имя.

Посёлок Жибек жолы находится всего в 20 километрах от столицы. И проблем здесь хватает – долгое время жители жаловались на отсутствие водопровода. Теперь вот новая напасть – частые отключения света. По словам жителей, электроэнергией поселок питает одна большая подстанция. Недавно она была модернизирована, но этого недостаточно. Люди просят добавить линий на 10 тысяч вольт.

"Существующие ВЛ-10 у нас перегруженные. Посёлок активно застраивается, появляются новые дома, которые подключаются к линиям электропередач. Например, сейчас к новой "десятке" нужно подключить 6, 7 и 8 микрорайоны. Вот другой пример – микрорайоны №1,2,3,4 тоже должны были подключить к ВЛ-10. Формально на бумаге работы завершены, акты выполненных работ подписаны, но на деле подключение полноценно произведено не было. Мы писали во все инстанции – в акимат, АРЭК, Генеральную прокуратуру, Антикор. Мы исчерпали все законные механизмы обращений. На днях вынуждены были выйти на улицы с требованием получить вразумительный ответ от районного акимата – какое конкретное решение проблемы отключения электроэнергии, строительства 10-вольтных линий в нашем посёлке они предлагают. К сожалению, нас за это ещё и преследуют. Некоторых активистов из числа жителей села оштрафовали за выход на дорогу на большие суммы", — признаётся жительница посёлка.

Случаются аварии и во время ухудшений погоды, говорят жители. Обильные дожди, сильные ветры приводят к обесточиванию практически всего посёлка. При этом даже ремонтные работы АО "АРЭК" проблему не решают.

"3 декабря мы в очередной раз остались без электричества. Активисты Жибек жолы написали акиму района сообщение с просьбой выйти на собрание, встречу с жителями посёлка. Но аким проигнорировал наше сообщение. Мы ждали его 1,5 часа на улице, а когда хотели перейти дорогу, то тут как тут появился аким и все остальные, включая полицию. А вчера снова началось замыкание уличного освещения, все фонари на улице сгорели. Мы поставили в известность руководство акимата, но и в этом нас проигнорировали. Сегодня свет сгорел и снова освещения нет", — не сдерживает эмоций женщина.

Редакция BaigeNews обратились в акимат Аршалинского района Акмолинской области. По словам заместителя акима района Совета Нургазина, администрация района знает о проблеме и держит ситуацию на контроле.

"Где-то идет перенапряжение, где-то, наоборот, не хватает напряжения. Вообще АРЭК будут эту линию перекидывать, настраивать на нормальную работу, перекидывать линии с одного места на другое. А что касается того, что срывы в электричестве случаются в непогоду, то это все совпадение. Когда люди вышли на трассу, мы сразу отреагировали. Приехали на место, переговорили с жителями, объяснили им ситуацию. Также встретились с активистами посёлка на следующий день. Но мы со своей стороны обещаем, что в течение 10 дней работа будет выполнена", — пообещал замакима района.

По словам замакима, в посёлке действительно часто случаются обрывы на линиях электропередач. Бывали случаи, когда одновременно обрывались сразу несколько линий. Так, в последний раз без электричества остался третий массив населённого пункта, а это порядка 100 домов, в районе Нура после обрыва ещё 50 абонентов остались без электроэнергии.

"Идёт перенапряжение. С каждым годом жителей становится всё больше. Строятся новые дома, а объем коммуникаций за стремительным ростов посёлка не успевает. Мы тоже не можем контролировать прирост, потому что участки выделены, куплены. Мы же не знаем, кто, например, в этом году построится и подключится. Потому что заранее никто не приходит и не предупреждает нас", — сетует Совет Нургазин.

Как сообщили в электросетевой компании, на балансе "АРЭК" в посёлке Жибек Жолы находится 37 комплектно-трансформаторных подстанций, а также воздушные линии 10кВ протяженностью 42,46км и ВЛ-0,4кВ протяженностью 32,98км.

"Электроснабжение для физических лиц осуществляется также от 80 частных КТП и 11 КТП отдела ЖКХ акимата Аршалынского района", — пояснили в АРЭС.

У активистов Жибек жолы накопился целый ворох писем, официальных обращений и заявлений, адресованных руководству акиматов Аршалынского района и Акмолинской области. За время чаяний сельчан сменились несколько районных и областных акимов. Неизменными остались лишь проблемы посёлка. Последняя капля терпения сельчан вылилась в обращение к президенту Казахстана, которое они опубликовали в социальных сетях.

В акимате пообещали, что в течение 10 дней имеющиеся обрывы на линиях будут устранены. Редакция BaigeNews.kz продолжает следить за ситуацией.

Видео жителей поселка Жибек Жолы.