Жители Актау перекрыли дорогу на месте ДТП, в котором погиб ребёнок

Очевидцы сняли на видео, как жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31"А" и 31"Б". Ранее на этом месте произошло ДТП: водитель автомобиля Nissan X-Terra совершил наезд на двух маленьких девочек и женщину. В результате одна из пострадавших погибла.
По информации очевидцев, собравшиеся потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.
Как сообщил источник издания, водитель Nissan X-Terra помещён в следственный изолятор, ему 67 лет. Эту информацию пока не подтвердили и не опровергли в департаменте полиции Мангистауской области.
Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между микрорайонами 31"А" и 31"Б" Актау.
Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.
По информации очевидцев, собравшиеся потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.
Как сообщил источник издания, водитель Nissan X-Terra помещён в следственный изолятор, ему 67 лет. Эту информацию пока не подтвердили и не опровергли в департаменте полиции Мангистауской области.
Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между микрорайонами 31"А" и 31"Б" Актау.
Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.