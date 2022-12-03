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Lada.kz Сегодня, 01:47
101
Сегодня, 01:47
101
Фото: Lada.kz

Жители Актау перекрыли дорогу на месте ДТП, в котором погиб ребёнок

Жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31"А" и 31"Б", где 29 ноября произошло смертельное ДТП, в результате которого погиб ребёнок. По неподтвержденной информации источника, водителя автомобиля Nissan X-Terra, совершившего наезд на пешеходов, арестовали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

Очевидцы сняли на видео, как жители Актау перекрыли дорогу между микрорайонами 31"А" и 31"Б". Ранее на этом месте произошло ДТП: водитель автомобиля Nissan X-Terra совершил наезд на двух маленьких девочек и женщину. В результате одна из пострадавших погибла.



По информации очевидцев, собравшиеся потребовали установить на месте аварии лежачий полицейский или светофор.

Как сообщил источник издания, водитель Nissan X-Terra помещён в следственный изолятор, ему 67 лет. Эту информацию пока не подтвердили и не опровергли в департаменте полиции Мангистауской области.

Напомним, авария произошла 29 ноября около 13:15 часов на дороге между микрорайонами 31"А" и 31"Б" Актау.

Выжившая в аварии девочка остаётся в состоянии средней тяжести.
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BaigeNews.kz
Сегодня, 01:47
101
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