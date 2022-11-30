В Актау водитель авто сбил двух девочек, одна из них скончалась

Фото: BaigeNews.kz

В Актау водитель автомобиля Nissan X-Terra сбил двух девочек в возрасте пяти и шести лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz

По данным полиции, ДТП произошло 29 ноября около 13:15 на дороге между микрорайонами 31А и 33Б.



Рядом с несовершеннолетними находилась мать одной из них. Двух девочек доставили в областную детскую больницу.



В управлении здравоохранения сообщили, что одна из пострадавших девочек погибла. У второй девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, сообщили в ведомстве.



Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК. Ведётся расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия.