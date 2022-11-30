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  • В Актау водитель авто сбил двух девочек, одна из них скончалась
BaigeNews.kz Сегодня, 04:08
123
Сегодня, 04:08
123
Фото: BaigeNews.kz

В Актау водитель авто сбил двух девочек, одна из них скончалась

В Актау водитель автомобиля Nissan X-Terra сбил двух девочек в возрасте пяти и шести лет, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
 
По данным полиции, ДТП произошло 29 ноября около 13:15 на дороге между микрорайонами 31А и 33Б.

Рядом с несовершеннолетними находилась мать одной из них. Двух девочек доставили в областную детскую больницу.

В управлении здравоохранения сообщили, что одна из пострадавших девочек погибла. У второй девочки диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга, сообщили в ведомстве.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебных расследований по части 3 статьи 345 УК РК. Ведётся расследование. Иная информация не разглашается в интересах следствия.
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#дтп #смерть #ребенок #Актау #пешеходный переход
BaigeNews.kz
Сегодня, 04:08
123
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