Жителей Семея прогнали с парковки у поликлиники перед приездом акима области
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Инцидент прокомментировали в областной администрации.
Жители Семея распространяют в соцсетях информацию о том, что перед приездом акима области Абай Нурлана Уранхаева их не пускали на парковку у поликлиники №1. В акимате региона прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.
"Никаких инструкций о запрете доступа посетителей поликлиники на парковочную зону не поступало. Все визиты государственных органов в профильные учреждения делаются исключительно с одной целью - узнать о состоянии и нуждах учреждений для будущего улучшения, и чем больше граждан в этот момент окажется на проверяемой территории, тем качественнее будут визиты. На данный момент идет разбирательство по инциденту", - сообщили в пресс-службе акимата.
11 сентября глава региона Нурлан Уранхаев зашёл поликлинику и ознакомился с работой регистратуры, отделений по реабилитации и восстановительной терапии, профилактики и социально-психологической помощи, скорой медицинской помощи, детской стоматологии и амбулаторной аптеки.
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