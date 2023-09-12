Жителей Семея прогнали с парковки у поликлиники перед приездом акима области

Инцидент прокомментировали в областной администрации.

Жители Семея распространяют в соцсетях информацию о том, что перед приездом акима области Абай Нурлана Уранхаева их не пускали на парковку у поликлиники №1. В акимате региона прокомментировали ситуацию, передаёт BaigeNews.kz.

"Никаких инструкций о запрете доступа посетителей поликлиники на парковочную зону не поступало. Все визиты государственных органов в профильные учреждения делаются исключительно с одной целью - узнать о состоянии и нуждах учреждений для будущего улучшения, и чем больше граждан в этот момент окажется на проверяемой территории, тем качественнее будут визиты. На данный момент идет разбирательство по инциденту", - сообщили в пресс-службе акимата.

11 сентября глава региона Нурлан Уранхаев зашёл поликлинику и ознакомился с работой регистратуры, отделений по реабилитации и восстановительной терапии, профилактики и социально-психологической помощи, скорой медицинской помощи, детской стоматологии и амбулаторной аптеки.