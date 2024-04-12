Жителей подтопленных дач эвакуируют в Уральске

В Уральске проводят эвакуацию местных жителей с подтопленных участков дачного массива, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС Казахстана.

В работах задействованы спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.

Кадры с места опубликовал Telegram-канал МЧС РК. Также спасатели эвакуируют домашний скот. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.

В ЗКО сохраняется сложная паводковая ситуация. Глава правительства РК дал поручения по максимальному накоплению воды в системе водохранилищ с целью снижения давления на населенные пункты.

Большая вода, нанесшая существенный урон на территории России, движется в сторону Уральска и Атырау. Уровень воды в реке Жайык составляет 7,2 метра и будет повышаться с каждым днем.