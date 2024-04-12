Жителей подтопленных дач эвакуируют в Уральске
Сегодня, 03:16
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 03:16Сегодня, 03:16
149Фото: primeminister.kz
В Уральске проводят эвакуацию местных жителей с подтопленных участков дачного массива, передает BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС Казахстана.
В работах задействованы спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС РК.
Кадры с места опубликовал Telegram-канал МЧС РК. Также спасатели эвакуируют домашний скот. Работы продолжаются в круглосуточном режиме.
В ЗКО сохраняется сложная паводковая ситуация. Глава правительства РК дал поручения по максимальному накоплению воды в системе водохранилищ с целью снижения давления на населенные пункты.
Большая вода, нанесшая существенный урон на территории России, движется в сторону Уральска и Атырау. Уровень воды в реке Жайык составляет 7,2 метра и будет повышаться с каждым днем.
Самое читаемое
- Заключение российских экспертов о невиновности Бишимбаева приобщили к делу
- Фото из ресторана, где умерла Салтанат Нукенова, показали в суде
- Куандык Бишимбаев: Я не мог себе подобрать нормального защитника
- Увеличить стоимость проезда в автобусах предложили в Астане
- Призывал к нарушению целостности Казахстана и разжигал рознь. Приговор вынесли в Караганде