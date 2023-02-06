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Жителей четырёх регионов Казахстана предупредили о возможных подтоплениях
О возможных подтоплениях из-за интенсивного снеготаяния предупредили жителей четырёх регионов Казахстана, передаёт BaigeNews.kz.
"В связи с ожиданием сильных осадков в виде дождя и мокрого снега, а также повышением температурного фона в период с 4 по 10 февраля 2023 года в Алматинской, Жамбылской Туркестанской и области Жетысу возможно интенсивное снеготаяние, формирование талого и склонового стока, ослабление ледовых явлений и подъёмы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления", - сообщили в МЧС РК.
Ведомство напоминает гражданам о необходимости своевременной очистки собственных дворовых территорий от снега, очищении арыков от мусора и льда. При подъёме уровня воды казахстанцам следует обращаться по номеру телефона 112.
Напомним, потопы из-за талого снега сейчас ликвидируют и предотвращают в трёх областях: Туркестанской, Алматинской и Жамбылской. Спасатели работают круглосуточно. К примеру, за минувшую ночь сотрудники МЧС не допустили подтопления пяти сёл. В МЧС также сообщали, что в Шымкенте ситуация с паводками стабильна.
На севере страны пока нет подтоплений, однако к "большой воде" готовятся в пяти населённых пунктах СКО.
В Казахстане создали правительственную комиссию по подготовке к паводкам.
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