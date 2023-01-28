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t.me/KZgovernment Сегодня, 15:56
218
Сегодня, 15:56
218
Фото: t.me/KZgovernment

Правительственную комиссию по подготовке к паводкам создали в Казахстане

Вопрос принятия оперативных мер по подготовке к паводковому периоду рассмотрен на совещании в Цифровом офисе Правительства под председательством премьер-министра страны Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин доложил, что по прогнозу "Казгидромета", на юге и юго-востоке республики с 31 января по 4 февраля ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега, а также повышение температурного фона. По его словам, учитывая накопившиеся влагозапасы, это может спровоцировать активное снеготаяние, формирование талого стока, ослабление ледовых явлений и подъем воды в реках.

В этой связи Алматинской, Туркестанской, Кызылординской, Жамбылской и Жетысуской областям поручено с 30 января активизировать подразделения гражданской защиты.

Премьер-министр отметил, что акиматам регионов совместно с МЧС нужно принять все необходимые безотлагательные меры.

"Сейчас нам надо перейти в режим повышенной готовности к паводковой ситуации. Мы видим, что из-за погодных условий угроза резко возрастает. Для усиления координации в этом направлении начнет работать специальная правительственная комиссия во главе с первым заместителем Премьер-Министра Романом Скляром", — сказал Алихан Смаилов.

 

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#паводки #Правительство РК
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:56
218
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