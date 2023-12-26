Жителей Астаны попросили быть осторожными на дорогах

В столице Казахстана ожидается метель, гололёд, усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акимат Астаны.

Сообщается, что из-за обильных осадков 26 декабря на снегоуборку вышли более 2300 дорожных рабочих и около 1300 единиц спецтехники.

"В первую очередь очищаются основные магистрали для обеспечения беспрепятственного проезда общественного транспорта. Далее от снега убирают участки со средней интенсивностью движения – площади, привокзальные территории, тротуары", - сообщили в акимате.

Отмечается, что с начала выпадения осадков в столице на полигоны было вывезено свыше 600 тысяч кубометров снега, это составляет порядка 45 тысяч рейсов.

"По данным РГП "Казгидромет", в Астане 26 декабря ожидается метель, гололед, усиление ветра с порывами до 28 метров в секунду. Просим жителей и гостей столицы быть осторожными на дорогах, соблюдать правила безопасности", - попросили в акимате.

Напомним, в Астане из-за гололёда приостановлено движение пригородных автобусных маршрутов №№ 305, 307, 308, 309, 310, 312, 317, 329.