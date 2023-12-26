В Астане из-за гололёда приостановили движение пригородных автобусов

Сегодня, 07:43

Сегодня, 07:43

В Астане из-за гололёда приостановлено движение пригородных автобусных маршрутов №№ 305, 307, 308, 309, 310, 312, 317, 329, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

Остальные пригородные маршруты вышли на линию.

Ночью закрыли участок трассы Астана - Коргалжын для всех видов транспорта.