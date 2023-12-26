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В Астане из-за гололёда приостановили движение пригородных автобусов

Сегодня, 07:43
АВТОР
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BaigeNews.kz Сегодня, 07:43
Сегодня, 07:43
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Фото: BaigeNews.kz

В Астане из-за гололёда приостановлено движение пригородных автобусных маршрутов №№ 305, 307, 308, 309, 310, 312, 317, 329, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".

Остальные пригородные маршруты вышли на линию.

Ночью закрыли участок трассы Астана - Коргалжын для всех видов транспорта.

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