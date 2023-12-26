В Астане из-за гололёда приостановили движение пригородных автобусов
Сегодня, 07:43
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Сегодня, 07:43Сегодня, 07:43
176Фото: BaigeNews.kz
В Астане из-за гололёда приостановлено движение пригородных автобусных маршрутов №№ 305, 307, 308, 309, 310, 312, 317, 329, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ТОО "City Transportation Systems".
Остальные пригородные маршруты вышли на линию.
Ночью закрыли участок трассы Астана - Коргалжын для всех видов транспорта.