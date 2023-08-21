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Житель Конаева сломал шею во время прыжка в воду и погиб

Сегодня, 23:14
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 23:14
Сегодня, 23:14
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Фото: pixabay.com

39-летний мужчина скончался во вермя прыжка в воду с волнореза, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Алматинской области.

Инцидент произошел 20 августа 20.55 часов в микрорайоне "Рауан" Конаева, возле зоны отдыха "Boot Station".

"Силами оперативно-спасательного отряда Департамента по ЧС обнаружено и извлечено тело без признаков жизни мужчины 1984 года рождения, который приблизительно в 20.05 часов при прыжке в воду с волнореза (волнорез - это постоянное сооружение, построенное в прибрежной зоне для защиты от приливов, течений, волн и штормовых нагонов) погиб. Предварительный диагноз перелом шеи", - сообщили в ДЧС.

Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В ДЧС отметили, что на троих физических лиц, находящихся с ним, наложен административный штраф по статье 412 КоАП РК на общую сумму 36 225 тенге.

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