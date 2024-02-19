Житель Китая прожил с иглой в голове 20 лет

74-летний житель Китая обратился к врачам из-за проблем с памятью. Оказалось, что мужчина 20 лет жил с иглой в артерии головного мозга, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "МИР 24″.

Врачи установили, что игла попала в сосуд, чем вызвала кровотечение, что и стало причиной ментальных проблем.

По словам родственников мужчины, игла могла попасть туда во время процедуры иглоукалывания, которую он проходил 20 лет назад. Врачи вырезали часть черепа мужчины и извлекли инородное тело, а поврёжденный сосуд закрыли с помощью небольшого металлического зажима.

Через десять дней после операции мужчина пошел на поправку, однако из-за спровоцированных анестезией осложнений у него развилась инфекция лёгких. После процедуры он прожил всего три недели, сообщает Daily Mail.