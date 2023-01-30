Житель Актау напал с ножом на посетителей банка

Фото: Кадр из видео

Нападение с ножом на посетителей отделения одного из банков в Актау попало на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление полиции города.

На кадрах мужчина заходит в отделение, достаёт нож и угрожает сотруднице банка, консультирующей клиента банка. В этот момент в двери появляется очередной клиент и преступник переключает внимание на него, приставляя нож к шее парня.

Обезвредили нападавшего клиенты банка, выбежавшие из другого зала.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ақтау Қаласы Полиция Басқармасы (@up_aktau_polisia)

По данным управления полиции Актау, инцидент произошёл 16 января.