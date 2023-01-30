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Кадр из видео Сегодня, 10:45
341
Сегодня, 10:45
341
Фото: Кадр из видео

Житель Актау напал с ножом на посетителей банка

Нападение с ножом на посетителей отделения одного из банков в Актау попало на видео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление полиции города.

На кадрах мужчина заходит в отделение, достаёт нож и угрожает сотруднице банка, консультирующей клиента банка. В этот момент в двери появляется очередной клиент и преступник переключает внимание на него, приставляя нож к шее парня.

Обезвредили нападавшего клиенты банка, выбежавшие из другого зала. 

 
 
 
 
 
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Публикация от Ақтау Қаласы Полиция Басқармасы (@up_aktau_polisia)

По данным управления полиции Актау, инцидент произошёл 16 января.

"В Актау раскрыт факт разбоя. Установлено, что неизвестное лицо в состоянии алкогольного опьянения совершило разбойное нападение, угрожая ножом посетителям и работникам банка. В ходе проведения оперативных мероприятий задержан 43-летний гражданин. В настоящее время в отношении подозреваемого ведётся расследование", — сообщИли в управлении полиции города.

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#преступления #ограбление #Актау #видео
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:45
341
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