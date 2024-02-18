Женщина излечилась от диабета после похудения на 71 килограмм

В некоторых случаях похудение может буквально стать лекарством от определенной болезни, считают медики. В своем телеграм-канале эндокринолог Зухра Павлова рассказала поразительную историю девушки, которая смогла излечить диабет, похудев на 71 килограмм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Doctorpiter.ru

Американка Лиза Дав призналась журналистам: она с детства была склонна к заеданию негативных эмоций. Однако ситуация вышла из-под контроля после рождения ее младшей дочери. На нормальную готовку времени банально не хватало, и со временем женщина перешла на рацион, почти полностью состоящий из калорийной и жирной пищи. Причем ела она до тех пор, пока физически не могла проглотить еще кусочек.

В результате ее вес достиг 134 килограммов при росте 162 сантиметра. Кроме того, врачи диагностировали у нее сахарный диабет.

Женщина пробовала разные радикальные диеты, но это не приносило результата. Все изменилось во время карантина. Лиза стала чаще прогуливаться по своему району, чтобы просто сбросить стресс. В какой-то момент к ней пришло осознание: так продолжаться больше не может.

Лиза решила наладить свое питание и ввести новые пищевые привычки вместо временных диет. Она стала контролировать калории и активно заниматься спортом вместе с личным тренером.

"Я не собираюсь стать штангистом. Я просто делаю достаточно, чтобы быть здоровой", — рассказывает женщина.

Чем больше худела американка, тем больше у нее появлялось сил на прогулки и активные игры с детьми. В 2022 году врач объявила: Лиза больше не диабетик, ей не нужны лекарства.

Сейчас женщине 49 лет, и ее вес составляет 63 килограмма.

Другим Лиза советует не стремиться к идеалу и не сдаваться, если вы сорвались и отступили от своих новых привычек.

"Простите себя, если не придерживаетесь плана. На следующий день вы можете начать снова. Перестаньте оправдываться и выработайте свои привычки с помощью разумной диеты и режима физических упражнений", — говорит американка.

Как отмечает Зухра Павлова, похудение действительно может помочь людям с диабетом, но есть нюансы.

"Такой стойкой ремиссии можно добиться при условии нормального уровня глюкозы в крови и нормальной чувствительности тканей организма к инсулину при его нормальном синтезе клетками поджелудочной железой".

В идеале к спорту и подсчёту калорий нужно добавить еще несколько важных пунктов: