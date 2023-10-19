Железнодорожный вокзал оцепили полицейские в Усть-Каменогорске

Очевидцы сняли видео, где видно, что полицейские оцепили железно-дорожный вокзал Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации очевидцев, полицейские выставили оцепление рядом со станцией "Өскемен-1", эвакуировали из здания вокзала людей и никого туда не пускают. Кроме того, стражи порядка попросили автовладельцев убрать транспорт с парковки.

Есть предположение, что на вокзале обнаружили подозрительную сумку.