  • 19 Октября, 14:30
  • BAIGENEWS
Семь лет проведёт в колонии укравший невесту парень в Казахстане
Новый онкоцентр в Астане начнёт работу в 2024 году
Токаев встретился с председателем высшего совещательного органа Китая
Прогрессивную шкалу ИПН хотят ввести в Казахстане
Токаев выступил с инициативой о создании партнёрской сети в Пекине
У недобросовестных застройщиков изъяли имущество в Астане
Посетителей мечети эвакуировали в Астане
Руководство детсадов Астаны наказали за принятие детей без прививок от кори
Доступно пробное онлайн-тестирование по ЕНТ
Казахстан обыграл Финляндию в отборе Евро-2024
Аэропорт Астаны станет крупным мультимодальным хабом
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Железнодорожный вокзал оцепили полицейские в Усть-Каменогорске

Сегодня, 13:09
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
yk-news.kz Сегодня, 13:09
Сегодня, 13:09
193
Фото: yk-news.kz

Очевидцы сняли видео, где видно, что полицейские оцепили железно-дорожный вокзал Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.

По информации очевидцев, полицейские выставили оцепление рядом со станцией "Өскемен-1", эвакуировали из здания вокзала людей и никого туда не пускают. Кроме того, стражи порядка попросили автовладельцев убрать транспорт с парковки.

Есть предположение, что на вокзале обнаружили подозрительную сумку.

"В настоящий момент информация проверяется", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.

Самое читаемое

Наверх