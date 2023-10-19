Железнодорожный вокзал оцепили полицейские в Усть-Каменогорске
Сегодня, 13:09
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Сегодня, 13:09Сегодня, 13:09
193Фото: yk-news.kz
Очевидцы сняли видео, где видно, что полицейские оцепили железно-дорожный вокзал Усть-Каменогорска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
По информации очевидцев, полицейские выставили оцепление рядом со станцией "Өскемен-1", эвакуировали из здания вокзала людей и никого туда не пускают. Кроме того, стражи порядка попросили автовладельцев убрать транспорт с парковки.
Есть предположение, что на вокзале обнаружили подозрительную сумку.
"В настоящий момент информация проверяется", — сообщили в пресс-службе департамента полиции ВКО.
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