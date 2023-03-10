Землетрясения ожидают в трёх регионах Казахстана

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Землетрясения ожидают сейсмологи на следующей неделе в Алматы, Алматинской и Жетысуской областях. Об этом сообщили в Институте сейсмологии МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

"По итогам заключения прогнозной комиссии на предстоящей неделе на территории города Алматы, Алматинской области и области Жетысу возможны небольшие толчки, ощутимостью 3-3,5 балла", – говорится в сообщении пресс-службы Института сейсмологии.

На базе Института действует постоянная прогнозная комиссия, в состав которой входят сотрудники четырёх научных лабораторий и сотрудники Сейсмологической опытно-методической экспедиции (СОМЭ).