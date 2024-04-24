Землетрясение ощутили в ВКО
Сегодня, 12:01
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Сегодня, 12:01Сегодня, 12:01
131Фото: kuban24.tv
Толчки магнитудой 2 балла почувствовали в Восточно-Казахстанской области. Подземный толчок сейсмологи Казахстана зарегистрировали 24 апреля в 11:19.
Эпицентр расположен в 760 километрах на юго-восток от Алматы, на территории Казахстана. Энергетический класс землетрясения 9.9. Магнитуда составила 4,4.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Зайсанский район, с. Тасбастау 2 балла.
К слову, землетрясение произошло на глубине пяти метров. Жертв и разрушений нет.
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