Земельные участки на миллиард тенге вернули государству в Шымкенте

Прокуратурой города Шымкент выявлены 17 недропользователей, невыполняющих свои контрактные обязательства, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города Шымкент.

В прокуратуре отметили, что при получении от государства земель содержащих полезные ископаемые недропользователи обязуются выполнить ряд условий, в том числе социального характера.

"В этой связи прокуратурой внесен акт надзора о принятии мер в отношении злостных нарушителей, в результате местными исполнительными органами расторгнуты 7 контрактов и государству возвращены 116 га земельных участков, кадастровой стоимостью более 1 млрд тенге. По 10 контрактам недропользователями выполнены условия ставшие основанием для предоставления им земель на сумму 6 млн тенге", - сообщили в прокуратуре.

Также, прокурорами выявлено 5 фактов незаконной добычи, по которым виновные лица привлечены к административной ответственности по статье 139 КоАП.