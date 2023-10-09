Завод по переработке мёда предлагают открыть в ВКО
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Завод по переработке мёда предлагают открыть в ВКО, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на YK-news.kz.
Отмечается, что к премьер-министру РК Алихану Смаилову во время его визита в Усть-Каменогорск обратился руководитель крестьянского хозяйства "Пасека" Валерий Касымбаев.
"70 процентов пчеловодческой продукции производится в нашей области. В связи с этим обращаемся с просьбой обратить внимание на отрасль и оказать содействие в том, чтобы в регионе появился завод по переработке и фасовке мёда. Завод, соответствующий мировым стандартам, поможет расширить экспортный потенциал в Америку, Китай, Монголию, ОАЭ, Польшу и так далее. Проект уже подготовлен и мы готовы его представить", - сказал Валерий Касымбаев.
Премьер согласился, что это очень нужный проект для региона.
"Думаю, финансирование найдём и сумеем реализовать задумку", - пообещал Алихан Смаилов.
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