Завод по дегидратации овощей построит в Казахстане компания из Китая

Вице-премьер РК Серик Жумангарин в Пекине обсудил возможности инвестирования в Казахстан с основателем и председателем правления Wanlin Group Ли Яньтао, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на primeminister.kz.

Группа компаний работает в двух основных направлениях – медицине, специализируясь на услугах для пожилых людей, и производстве продуктов питания.

Продовольственный бизнес компании сосредоточен на производстве и экспорте дегидрированных овощей (дегидрированный чеснок, белый лук и т.д.). Компания учредила два исследовательских центра пищевой продукции в городах Циндао и Сиань, создала более шести тысяч гектаров овощных посадочных баз в разных районах и городах Китая. Их продукция активно экспортируется в США, Европу и страны Ближнего Востока. Компания является официальным партнером Nestle, KraftHeinz, Kerry, European Spice Services, Unilever и других мировых брендов.

"В Жамбылской области мы начали проект по дегидратации овощей и фруктов, планируем инвестировать в строительство завода. В сфере дегидратации мы работаем уже 32 года. Есть команда, технологии. Планируем в следующем месяце приехать к вам. Мы уже определились с партнёрами в Казахстане, с кем будем реализовывать проект", — сообщил Ли Яньтао.

Серик Жумангарин заверил, что для китайских бизнесменов будут максимально упрощены процедуры инвестирования в Казахстан. А по всем вопросам торговли и возникающих затруднений можно обращаться в МТИ и Qaztrade, по логистике – к представителю АО "Казахинвест" в Китае.