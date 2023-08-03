Завершила работу республиканская комиссия по присуждению образовательных грантов

Завершилась работа Республиканской комиссии по присуждению образовательных грантов под председательством вице-министра науки и высшего образования РК Куаныша Ергалиева. Список обладателей госгрантов объявят до 10 августа, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Комиссия, в состав которой входят депутаты парламента РК, представители государственных органов, профсоюзов сферы образования, Национальной палаты предпринимателей РК, Ассоциации высших учебных заведений РК и общественных организаций, рассматривала заявки претендентов. После этого, в соответствии с утвержденными правилами, согласно баллам, набранным абитуриентами во время прохождения ЕНТ, на конкурсной основе будут присуждаться образовательные гранты.

"В этом году наиболее востребованными направлениями среди поступающих являются "Педагогические науки", "Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли" и "Информационно-коммуникационные технологии". Самый большой конкурс на одно грантовое место ожидается среди будущих стоматологов, дипломатов, юристов и учителей", – отметил вице-министр науки и высшего образования РК Куаныш Ергалиев.

Для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов подано 94 тысячи заявлений.

Итоги конкурса грантов будут опубликованы на официальном сайте и в соцсетях МНВО РК. Зачисление в вузы завершится до 25 августа.