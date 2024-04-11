Защите Куандыка Бишимбаева отказали в отводе судьи

Адвокату Куандыка Бишимбаева было отказано в отводе судьи Айжан Кульбаевой. Об этом сообщили в пресс-службе Верховного суда, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее сообщалось, адвокат Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве Салтанат Нукеновой, на заседании суда заявил отвод судье.

"В ходе сегодняшнего судебного заседания в отношении К.Бишимбаева сторона защиты заявила отвод председательствующему судье Айжан Кульбаевой. В соответствии с нормами УПК отвод рассмотрен судьей этого же суда С.Тасымбетовым без участия присяжных заседателей и судьи Кульбаевой. По итогам рассмотрения отвода, постановлением суда отвод судьи, заявленный стороной защиты, был отклонен. Данное постановление обжалованию и опротестованию не подлежит", - говорится в сообщении.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года. Её тело нашли в одном из ресторанов Астаны.

Подозреваемого экс-министра Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Его обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесения о достоверно известном совершенном особо тяжком преступлении).

Судебное разбирательство проходит в Астане в открытом режиме.