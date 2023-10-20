Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане
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В Казахстане могут запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам. Об этом на парламентских слушаниях сообщил министр финансов РК, заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz.
"На законодательном уровне будут пересмотрены меры по ограничению долговой нагрузки граждан по потребительским кредитам. К примеру, предлагается ограничить начисление вознаграждения на просроченные кредиты граждан, запретить выдачу новых кредитов заемщикам, уже имеющим проблемную задолженность", - сказал Жамаубаев.
Он подчеркнул, что важно усилить защиту прав заёмщиков в рамках досудебного урегулирования с тем, чтобы граждане могли решать свои вопросы, не прибегая к банкротству.
"Здесь важную роль должен занимать банковский омбудсман. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка более подробно доложит о принимаемых мерах по данному направлению. В свою очередь, правительство поддерживает все предложения агентства, направленные на снижение закредитованности населения", - сказал Жамаубаев.
По его словам, одним из механизмов разрешения проблем является применение процедуры банкротства и восстановления платежеспособности физических лиц. Наиболее востребованной является процедура внесудебного банкротства. Ее можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.
"Граждане имеют возможность подать заявления в ЦОНах, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov Mobile.
Запущена новая информационная система по банкротству физических лиц под названием Qoldau", - добавил Жамаубаев.
На сегодняшний день признаны банкротом около 5,6 тысячи граждан на сумму долга более восемь миллиардов тенге. В суды за применением процедуры банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1200 граждан, вынесено более 35 решений о банкротстве.
Однако отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров.
Поэтому Минфин предлагает расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство:
- освободить граждан от обязанности прилагать дополнительные документы к заявлению о применении внесудебного банкротства,
- исключить из оснований для применения процедуры восстановления платежеспособности факта отсутствия погашения перед кредиторами в течение 12 месяцев,
- а также снять запрет на выезд должника за пределы страны, после утверждения плана восстановления платежеспособности.
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