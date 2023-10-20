Запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам могут в Казахстане

В Казахстане могут запретить выдавать новые кредиты проблемным заёмщикам. Об этом на парламентских слушаниях сообщил министр финансов РК, заместитель премьер-министра Ерулан Жамаубаев, передаёт BaigeNews.kz.

"На законодательном уровне будут пересмотрены меры по ограничению долговой нагрузки граждан по потребительским кредитам. К примеру, предлагается ограничить начисление вознаграждения на просроченные кредиты граждан, запретить выдачу новых кредитов заемщикам, уже имеющим проблемную задолженность", - сказал Жамаубаев.

Он подчеркнул, что важно усилить защиту прав заёмщиков в рамках досудебного урегулирования с тем, чтобы граждане могли решать свои вопросы, не прибегая к банкротству.

"Здесь важную роль должен занимать банковский омбудсман. Агентство по регулированию и развитию финансового рынка более подробно доложит о принимаемых мерах по данному направлению. В свою очередь, правительство поддерживает все предложения агентства, направленные на снижение закредитованности населения", - сказал Жамаубаев.

По его словам, одним из механизмов разрешения проблем является применение процедуры банкротства и восстановления платежеспособности физических лиц. Наиболее востребованной является процедура внесудебного банкротства. Ее можно применить исключительно по долгам перед банками, микрофинансовыми организациями и коллекторскими агентствами.

"Граждане имеют возможность подать заявления в ЦОНах, через портал электронного правительства (eGov.kz.), а также через мобильные приложения e-Salyq Azamat и eGov Mobile. Запущена новая информационная система по банкротству физических лиц под названием Qoldau", - добавил Жамаубаев.

На сегодняшний день признаны банкротом около 5,6 тысячи граждан на сумму долга более восемь миллиардов тенге. В суды за применением процедуры банкротства и восстановления платежеспособности обратилось более 1200 граждан, вынесено более 35 решений о банкротстве.

Однако отдельные должники не могут применить процедуру банкротства в силу имеющихся барьеров.

Поэтому Минфин предлагает расширить перечень финансовых организаций, подпадающих под внесудебное банкротство: