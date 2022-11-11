Заключённый чуть не принял роды у приехавшей к нему в тюрьму на свидание жены

Фото: polisia.kz

В Караганде заключённый чуть не принял роды у приехавшей к нему в тюрьму на свидание жены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Женщина была на девятом месяце беременности, схватки у неё начались в первые минуты встречи.

Инцидент произошёл в учреждении №29 Департамента УИС по Карагандинской области и по области Ұлытау. Сотрудники колонии вызвали бригаду скорой помощи. И до прибытия врачей находились рядом с беременной. Чтобы снизить волнение и страх, психолог оказывала ей психологическую поддержку.

"С мужем мы познакомились в 2019 году. Я приехала к нему на краткосрочное свидание, где мы полностью были готовы зарегистрировать брак. Что у мужа, что у меня – это первый ребенок. Приехала на свидание чтобы ещё раз увидеться с ним, после рождения малыша мы ещё долго не встретимся. Надеялась, что всё пройдет, как я подсчитала. Наверное, переволновалась", – рассказала женщина.

Мужчина рассказал, что это для пары первый ребёнок.

"До встречи мы с Аней созвонились по таксофону. Я пытался отговорить её от свидания, чтобы она не рисковала и не приезжала на свидание. Ведь это наш первый малыш, который очень значим для нас обоих. Мне уже 48 лет, а ей 37. Судим я в пятый раз за кражу. Когда узнал, что моя жена носит под сердцем ребёнка, очень обрадовался. На свидании мы успели только переговорить, обняться, как тут же у неё начались преждевременные схватки. Я позвал сотрудников учреждения, они вызвали скорую и помогли моей жене, за что выражаю огромную благодарность", – поделился осуждённый.

После того как женщину забрали на скорой, сотрудники УИС связались с родственниками супругов и помогли передать необходимые документы в роддом. Сообщается, что женщина благополучно родила здорового мальчика и назвала его Арсением.