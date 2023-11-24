Зачем в Казахстане намерены призывать казахстанцев для военной службы в резерве

Около 2000 тысяч казахстанцев в 2025 году наденут военные мундиры и отправятся нести службу на благо родины в качестве военнослужащих в резерве. К этому времени планируется создать условия, чтобы новый вид войск смог эффективно функционировать. Подготовка требуется как социально-бытовой базы, так и материально-технического обеспечения. В армейские ряды добровольцев будут призывать для усиления обороноспособности страны. Что чрезвычайно важно на фоне тревожной геополитической ситуации. О том, почему нужно укреплять военные силы в Казахстане корреспонденту BaigeNews.kz рассказал председатель совета ветеранов Вооруженных сил Жетысуской области Рахим Киргабаков.

Решение о создании нового формата несения службы уже принято. Недавно соответствующий законопроект рассматривался в мажилисе парламента и был принят депутатами.

Как стало известно, попасть в резерв смогут граждане, которые уже имеют опыт срочной службы, прошли военные курсы или обучение на военных университетских кафедрах. Призываться резервники будут по месту жительства. В период несения службы им будет выплачиваться минимальная заработная плата в размере 70 тысяч тенге. Им будет выдаваться оружие, обеспечиваться техническое оснащение. Примечательно, что его могут пополнить и женщины, которым доверят работу связистов, медицинского персонала, тыловых работников. Предусматриваетя возрастной ценз, а также отбор, который будет основываться на состоянии здоровья.

На начальном этапе на годовое содержание резервных войск в трехлетнем бюджете закладывается свыше 3,5 млрд тенге. Такой объем финансирования уже запланирован на 2025 год. В последующем, по мере увеличения количества резервистов – суммы будут увеличиваться.

К слову, перенимаем мы этот опыт у ряда зарубежных стран. В частности, подобный формат службе действует в США, в Великобритании, Франции, Италии. Аналогично такой режим используется в России, Беларуси, Украине.

По мнению председателя совета ветеранов Вооруженных сил Жетысуской области Рахима Киргабакова, необходимости в такого рода войсках в Казахстане имеется.

"Я поддерживаю, потому что это необходимо. Раньше во времена Советского Союза после армии хотя бы на месяц-два все отслужившие в вооруженных силах проходили такие мероприятия. Потому что, если он отслужил, уволился, то через 10 лет он может забыть все, что получил во время службы. Необходимо, чтобы каждый год-два года проводилась такая подготовка. К тому же предусматривается, что служащим резерва будет оплачиваться заработная плата во время прохождения сборов. Те, кто сейчас не имеют работы могут пройти такую службу, а потом остаться, то есть трудоустроиться, пойти контрактниками. Соответственно, те резервники, которые имеют постояное место работы на гражданке, могут проходить службу в течение каких-то периодов и возращаться к основной работе", - отмечает Рахим Киргабаков.

При этом, по его мнению, необходимо, чтобы служащие в резерве проходили военную подготовку по своей специализации.

"Если служащий моряк, то ему нужно дать возможность проходить службу в морских отделах. Артиллеристу лучше служить в артиллерийской части. Дело в том, что в большинстве регионов таких воинских частей нет. А для галочки их призывать, а потом гонять туда-сюда, думаю не совсем продуктивно. А если будут проходить службу в регионе, по месту жительства, то не совсем эффективно будет. Например, в Костанае нет частей, в Петропавловске нет частей. В Петропавловске только внутренние войска есть или МЧС. В Талдыкоргане, в Таразе, частей много дислоцируется. В Караганде, в Астане есть части... В Павлодаре кроме внутренних войск ничего нет. Их кто призывать будет? Их будут призывать, чтобы походить в строевую подготовку? А если, например, их призывали бы в Астану на месяц-два – другое дело", - полагает Рахим Киргабаков.

При прочих моментах служба в резерве - наиболее оптимальный путь для укрепления армии, добавил эксперт.

Еще одним важным пунктом на пути к повышению обороноспособности страны является наращивание и обновления материально-технической базы армии. Вооружение должно идти в ногу со временем. Еще нужно понимать, что сейчас технологии не стоят на месте и оборонный комплекс технический прогресс не обходит стороной. В современных войсках применяется электроника.

"Я имею в виду летательные аппараты. Для нас это, как говорится, как "в лесу туман", потому что с каждым годом техника идет дальше и дальше", - пояснил спикер.

Оснащение нужно наращивать каждый год, добавляет председатель совета ветеранов Вооруженных сил Жетысуской области.

"Если внутри Казахстана есть предприятия по производству военной техники, то их нужно поддерживать, развивать. Например, у нас есть специальный завод, который БТР и БМП выпускает. Такие заводы нужно больше запускать. И можно зарубежное вооружение техники закупать. В своем послании народу Казахстана президент не просто сказал, что нужно оснащать военные силы, армию вооружением по последному слову техники", - подчеркнул спикер.

В вопросе усиления военных сил часто обсуждается вопрос расширение контрактной службы. Однако это дорогостоящий путь поясняет Рахим Киргабаков.

"Контрактники первоначально подписывают на 3 года контракт, потом на 5 лет и так далее.Увеличивать контрактную службу для Казахстана не выгодно, потому что контрактников надо обеспечить полностью. Содержать их довольствие. У них есть семьи, им нужно жилье отдельное. Но, с другой стороны, контрактники наиболее подготовленные к военным действиям, потому что они постоянно служат и работают в частях, а солдаты, они могут отслужить и уехать домой", - говорит он.

Численность войск в целом чаще всего зависит от количества населения в стране. Численность военных сил должна соответствовать демографичекой ситуации, поясняет эксперт.

"В Китае на полтора миллиарда человек численность вооруженных сил составляет 18 миллионов человек. А у нас всего 20 миллионов человек насчитывается. Поэтому просто мы можем иметь малый комплект вооруженных сил, но более подготовленный. Знаете, не всегда от количества военных зависит обороноспособность армии. Важнее хорошее оснащение армии", - отмечает он.

В целом в стране нужно поднимать престиж армии и воинской службы, считает собеседник BaigeNews.kz.