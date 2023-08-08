Зачем казахам джаз? Как работает единственная джазовая школа в Центральной Азии

Руководитель отдела джазово-музыкального направления ГККП "Дворец школьников" Управления образования Алматы, основатель и художественный руководитель детского джазового оркестра Тагир Зарипов рассказал BaigeNews.kz, почему он до сих пор сам переводит зарубежные учебники, в чем минусы бесплатных творческих кружков и какие качества воспитывают в человеке занятия музыкой.

- Сколько лет существует джазовая школа?

- Мы, можно сказать, ровесники Независимости Казахстана, открылись в 1991 году. Тогда были проблемы с помещением, нам выделили в детском саду где-то 260 квадратных метров. Но мы там недолго были, так как начался ремонт, нас перевели в здание 127-й школы, где выделили 361кв.м. Там мы находились несколько лет. Когда в управлении образования произошла реорганизация, нас официально передали во Дворец школьников, но занимались мы в 127-й школе, так как контингент учащихся в основном был из Ауэзовского района. И через некоторое время начался капитальный ремонт в 127-й школе, и руководство Дворца школьников выделили нам корпус на территории секции юных натуралистов. Сейчас в помещении нам сделали ремонт, мы здесь год пробыли. Конечно, помещение маленькое, но дело в том, что здесь у натуралистов есть большой концертный зал. Мы с директором натуралистов договариваемся, чтобы они нам давали его для выступлений и репетиций, уже несколько концертов там провели, зал хороший. Скоро возобновим работу над мюзиклами.

- Чтобы попасть в джазовую школу, нужно платить. А почему бы не сделать обучение бесплатным?

- Сейчас музыкальные школы все платные в городе, но оплата чисто символическая, 8 тысяч тенге в месяц. Да еще и не каждый может попасть, нужно пройти прослушивание, обращаем внимание на музыкальные данные - слух, ритм, память. Если слуха нет, мучиться будут все - ребёнок, родители и мы. Поэтому мы стараемся брать таких уже "чистеньких", чтобы слух был, самое главное, и конечно же, какой джаз без ритма.

На протяжении всего времени существования школы есть джазовый оркестр, выступаем на международных фестивалях в Казахстане и за границей. Приобретаем литературу в США, литература уникальная, я сейчас перевожу для занятий в нашей школе. Бесплатные кружки есть по другим направлениям во Дворце школьников, но я считаю, что бесплатные - это не совсем правильно. Потому что, когда бесплатно, и ребёнок, и его родители не так ответственно относятся, думая, что могут в любой момент бросить. Любая оплата прибавляет ответственности, а от бесплатного надо избавляться. Бесплатный кружок порождает и такое отношение, "ну ладно, завтра брошу и всё".

- А много ли тех, кто начал обучаться и бросил?

- Музыка - это труд большой. Нужно пахать, и еще данные иметь, не каждому дано, не все к такому труду готовы. Я сам, помню, когда учился в музыкальном училище, мы уже в 6 утра стояли, чтобы позаниматься, а классов не было свободных. Знаменитый Саксофонист Чарли Паркер занимался 4 дня по 11 часов, поэтому и стал звездой. Но тут важно не просто трудиться, а с головой это делать. А у нас молодежь сейчас не всегда готова трудиться, у меня перед репетицией все складывают телефоны передо мной на столе, стоит чуть - чуть отвлечься, как телефон уже в руке, и какая уж тут репетиция!

- Мало того, что платить за занятие музыкой, так еще и "пахать". Думаю, сейчас мы такими разговорами отпугнем детей и их родителей от занятий музыкой...

- Думаю, не отпугнем, если есть талант надо вдвойне трудиться, чтобы стать хорошим музыкантом! Мы развиваем джазовую культуру в Казахстане. У нас в стране есть симфонические, духовые, народные оркестры, это замечательно, а мы стараемся делать джазовый оркестр. Много детей, которые закончили нашу школу, продолжают свое музыкальное образование в эстрадно-цирковом колледже имени Елебекова, музыкальном колледже имени Чайковского, а потом поступают в Академию имени Жургенева, многие ребята, учатся и за границей. Чингиз Даулетбаев, который еще маленьким ездил в составе оркестра в Новый Орлеан, сейчас преподает джаз в Республиканской специализированной музыкальной школе, имени Байсеитовой, помимо этого, организовал взрослый биг-бэнд, где также играют многие мои выпускники.

- Если без слуха приходят, вы отказываете?

- Мы не принимаем детей без слуха. Прослушивание проходят все! В комиссии присутствуют все преподаватели школы 10-11 человек. Каждый ставит свою оценку. Ну, слышно, когда данных совсем нет, мы не говорим так грубо, просто просим дождаться оценок. Дело в том, что если не слышишь - это природа, одному дано, а другому нет. В джазе порой ритм важнее, даже чем слух.

- По-вашему, нельзя воспитать чувство ритма?

- Это еще сложнее. Слух можно подтянуть. У меня один мальчик занимался на трубе. Вот я его заставлял, каждый день приходить и петь, вначале вообще не попадал в ноты, но я-то чувствую, что где-то есть задатки слуха. И через недели две-три он чисто стал петь. Если задатки слуха есть, то можно развивать. А если ритма нет, то его нет. На приеме в школу просим спеть, повторить мелодию и повторить ритм.

- На какое количество мест рассчитана школа?

- Человек 20 в этом году, больше не можем брать, переполнено. А в частных школах 25 тысяч тенге, и обещают за три урока научить петь человека. Это самодеятельность какая-то, не учат, а делают деньги. У нас совсем по-другому, мы же государственная школа.

- Обеспечивает ли государство нужной литературой и инструментами?

- Я вот перевожу с английского сейчас книгу Давида Беккера. Я его застал еще живым, он считается основателем джазовой педагогики. Он всегда большое внимание уделял именно оркестрам, и мы как раз по этой системе идем, все время, пока есть школа, есть оркестр. На конференции в США ездили, много городов объездили. Мы не просто выступаем, но еще я привожу литературу. Ее у нас в Казахстане вообще нет.

- За свой счет покупаете?

- Мы все покупали, да, есть кое-что, что нам дарили именно американцы. Например, Джимми Аберсольд, который готовит литературу, учебники, после наших концертов в США всем детям по учебнику подарил, а каждая книжка стоит от 30 до 50 долларов. Я много нот привожу сам, покупаю, сейчас у нас целая библиотека учебников, без них мы никуда.

- А можно ли попросить у дворца школьников или акимата средства на закуп учебников?

- Зачем просить? Во-первых, то, что мне надо, я знаю, а так выписывать - это проблема, пока оформишь, пока заявку подашь, очень много документов и так далее. Конечно, Дворец помогает нам как своей секции, они печатают то, что я перевожу.

- Инструменты родители покупают сами?

- Многие сами, да, но и Дворец нам много купил инструментов. У меня оркестр же большой, 5 саксофонов, 4 тромбона, 4 трубы и ритм-секция. Иногда заказываем, что нужно, пианино в классы купили они. За эти годы мы как-то разжились, а вначале ничего не было, все сами, потихоньку, очень много концертов по городу давали. Нас узнавали, и мы обратились в Управление образования, и предложили создать джазовую школу. Сейчас она единственная в Центральной Азии.

- По-вашему, насколько хорошо джаз сегодня развит в Алматы? И что нужно, чтобы он стал еще популярнее?

- В США джаз занимает такое же место в школьной программе, как и любой другой вид музыки. Надеюсь, мы придем к этому. Прогресс неплохой, на самом деле, учитывая, что у нас только после 1991 года всё это открылось. Сейчас стали люди понимать джаз. Даже в такой хранительнице традиций классического музыкального образования, как байсеитовская школа, сейчас преподают джаз, в советское время этого невозможно было представить.

- Как вы считаете, те, кто музыкой занимался в детстве, что приобрели для себя?

- Может, даёт воспитание, во-первых, даже незаметно. Наши дети не будут хулиганить, кто музыкой занимался, у них этого нет. Музыкант совсем другой человек.