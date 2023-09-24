Заблудившуюся грибницу нашли мёртвой в Каркаралинске

В Каркаралинске трое суток искали 72-летнюю пенсионерку, которая 20 сентября ушла в лес за грибами и заблудилась, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает "Вечерняя Караганда", пожилую женщину разыскивали спасатели, полицейские, сотрудники лесничества и её родственники.

Поисковые работы проходили в четырёх километрах от дома отдыха "Берлога", сообщили в ДЧС.