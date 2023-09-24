  • 24 Сентября, 16:36
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Заблудившуюся грибницу нашли мёртвой в Каркаралинске

Сегодня, 14:15
АВТОР
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pixabay Сегодня, 14:15
Сегодня, 14:15
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Фото: pixabay

В Каркаралинске трое суток искали 72-летнюю пенсионерку, которая 20 сентября ушла в лес за грибами и заблудилась, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает "Вечерняя Караганда", пожилую женщину разыскивали спасатели, полицейские, сотрудники лесничества и её родственники.

Поисковые работы проходили в четырёх километрах от дома отдыха "Берлога", сообщили в ДЧС.

"Сегодня утром тело женщины нашли в восьми километрах южнее дома отдыха", — говорится в сообщении.

 

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