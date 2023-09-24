Заблудившуюся грибницу нашли мёртвой в Каркаралинске
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
290Фото: pixabay
В Каркаралинске трое суток искали 72-летнюю пенсионерку, которая 20 сентября ушла в лес за грибами и заблудилась, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает "Вечерняя Караганда", пожилую женщину разыскивали спасатели, полицейские, сотрудники лесничества и её родственники.
Поисковые работы проходили в четырёх километрах от дома отдыха "Берлога", сообщили в ДЧС.
"Сегодня утром тело женщины нашли в восьми километрах южнее дома отдыха", — говорится в сообщении.
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