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pixabay.com Сегодня, 08:28
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Сегодня, 08:28
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Фото: pixabay.com

За сутки коронавирусом заразились 70 казахстанцев

За минувшие сутки врачи лабораторно подтвердили 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава. 

На утро 20 апреля лечение от COVID-19 продолжают получать 1 508 человек (–1 341+ и 167 КВИ-), из них в стационарах находятся 167 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 341 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии два пациентa.

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Сегодня, 08:28
68
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