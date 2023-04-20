- За сутки коронавирусом заразились 70 казахстанцев 08:28 65
- Новая виза для иностранных бизнесменов появится в Казахстане 07:52 130
- Труп женщины, пропавшей в степи при поиске скота, нашли в Павлодарской области 07:33 272
- Казахстанец купил пояс чемпиона UFC Хабиба на аукционе 06:42 302
- Жительницу Актобе, выкинувшую тело ребёнка в мусор, судить не будут 05:17 437
- Двое алматинцев продавали несуществующие iPhone 04:01 316
- Интересный эксперимент с флагом провели в Шымкенте 03:28 562
- Аварийное отключение электроэнергии произошло в нескольких микрорайонах Актау 02:22 386
- Хоккеист Дмитрий Гурков выбрал казахстанское гражданство вместо российского перед ЧМ-2023 по хоккею 01:44 378
- Елена Рыбакина начала с победы WTA 500 в Германии 00:07 383
- Упавшего с четвёртого этажа мальчика спасли медики Балхаша 19.04.2023 450
- Более 10 тысяч подростков будут обучать в колледжах РК по заказу предприятий 19.04.2023 369
- Опубликовало время совершения айт намаза по городам Казахстана 19.04.2023 592
- Какой будет погода в ближайшие дни в Казахстане 19.04.2023 417
- Налог на сбор грибов, ягод и трав введут в Казахстане 19.04.2023 547
- Международная книжная ярмарка Eurasian Book Fair-2023 открылась в Астане 19.04.2023 419
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 426
- Как креативные индустрии развиваются в Алматы? Мнения казахстанских дизайнеров 19.04.2023 521
- За счет собственников полностью проблему не решить – экономист о повышении коммунальных тарифов 19.04.2023 468
- Авиарейсы из Астаны в Урджар запустят с 15 мая 19.04.2023 477
- Маралов сняли фотоловушки в Алматинской области 19.04.2023 551
- Арестовать акима Павлодарской области требует адвокат. Что ответили в акимате 19.04.2023 2258
- Казахстанцы в приграничных регионах попадают под внешнее информационное влияние - сенатор 19.04.2023 474
- Казахстанца ранили в перестрелке в Стамбуле 19.04.2023 468
- Курс доллара значительно вырос в Казахстане 19.04.2023 552
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 583
- Уникальная операция в Алматы: мальчику пришили оторванный палец 19.04.2023 569
- Самыми посещаемыми объектами культуры в Казахстане стали библиотеки 19.04.2023 459
- Жаловаться на соседей, использующих баллонный газ, призвали в Караганде 19.04.2023 517
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 600
- Контролировать точность раздачи топлива на АЗС будут в Казахстане 19.04.2023 541
- Более 1700 камней достали из желчного пузыря женщины в Алматы 19.04.2023 619
- На полгода запретят вывозить лесоматериалы из Казахстана 19.04.2023 535
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 1954
- Даниал Ахметов рассказал о принадлежащих ему землях в ВКО 19.04.2023 618
- Строительный кран упал в Астане 19.04.2023 470
- В горах Алматы выставили блокпосты 19.04.2023 624
- Мы плодим бродячих животных — министр экологии о замечании президента 19.04.2023 689
- Это лучше всех условий труда в Казахстане — Саткалиев о требованиях рабочих из Жанаозена 19.04.2023 631
- Казахстанцы больше тратят на еду, чем на услуги — статистика 19.04.2023 730
- Закрепить прокурорский надзор за инвестпроектами предложил Токаев 19.04.2023 553
- В хищении 2 млрд тенге подозревают сотрудников отдела образования Талдыкоргана 19.04.2023 869
- Президент поручил решить проблему бродячих собак 19.04.2023 576
- В Казахстане появится комплексная программа ГЧП в соцсфере 19.04.2023 715
- Рабочие места в обмен на налоги: бизнесу в Казахстане могут снизить нагрузку 19.04.2023 558
- Площади орошаемых земель за счёт Иртыша растут в Павлодарской области 19.04.2023 602
- Повторение недопустимо — президент прокомментировал ситуацию на Экибастузской ТЭЦ 19.04.2023 598
- В Казахстане расширят кредитование инфраструктурных инвестпроектов 19.04.2023 590
- В Астане продолжают бороться с последствиями аномального снегопада 19.04.2023 533
- Мы с этой реформой ОСИ сильно ошиблись — глава государства 19.04.2023 974
- Мы либо повысим тарифы, либо останемся без инфраструктуры — президент 19.04.2023 622
- В Туркестанской области за двое суток выдворили из страны 50 иностранцев 19.04.2023 661
- Токаев назвал основные причины продовольственной инфляции в стране 19.04.2023 650
- Наша страна застряла в "ловушке среднего дохода" — президент 19.04.2023 719
- Почти 300 тысяч мест не хватает в школах Казахстана — Кульгинов 19.04.2023 672
- Наши города выглядят неважно — Токаев посоветовал акимам ходить пешком 19.04.2023 715
- Токаев высказался по ситуации с нефтяниками Жанаозена 19.04.2023 769
- До 2029 года в Казахстане планируют построить 111 млн квадратных метров жилья 19.04.2023 598
- В Казахстане решили существенно нарастить производство ГСМ 19.04.2023 574
- Инфляция в Казахстане замедлилась до 18,1% 19.04.2023 568
- Рост экономики Казахстана ускорился — Алихан Смаилов 19.04.2023 789
- В этом году количество проверок бизнеса значительно сократится — Смаилов 19.04.2023 562
- Стала известна позиция Шавката Рахмонова в обновлённом рейтинге UFC 19.04.2023 789
- Президент открыл совещание по вопросам социально-экономического развития страны 19.04.2023 764
- В Талдыкоргане две женщины попались на краже в обувном магазине 19.04.2023 600
- Более 20 тысяч нарушений в работе налоговиков выявили прокуроры 19.04.2023 649
- Более 250 тысяч тонн удобрений получат казахстанские фермеры для посевной 19.04.2023 590
- За сутки коронавирусом заразился 61 казахстанец 19.04.2023 672
- Трассу из Караганды в Алматы закрыли из-за непогоды 19.04.2023 633
- Скелет самого известного динозавра продали на аукционе за 5,3 млн долларов 19.04.2023 863
- Более 20 человек погибли при пожаре в больнице Пекина 19.04.2023 661
- Мобильное приложение для расчёта инфляции появилось в Казахстане 19.04.2023 847
- Ещё один цифровой документ доступен в eGov Mobile 19.04.2023 1002
- Книжный челлендж запустили в TikTok для казахстанцев 19.04.2023 905
- Кокшетауцев заставили вернуть незаконно полученное от акимата жильё 19.04.2023 788
- В России выявлены первые заболевшие новым подвариантом коронавируса 19.04.2023 910
- В ВКО подростков поселят в гостевые семьи для изучения казахского языка 19.04.2023 840
- Драму о бытовом и гендерном насилии сняли в Казахстане 19.04.2023 766
- Жильцы элитного ЖК Астаны судятся с владельцем автомойки 19.04.2023 4087
- Бывшего начальника колонии осудили в Павлодаре 18.04.2023 1015
Сегодня, 08:28
68
68Фото: pixabay.com
За сутки коронавирусом заразились 70 казахстанцев
За минувшие сутки врачи лабораторно подтвердили 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.
На утро 20 апреля лечение от COVID-19 продолжают получать 1 508 человек (–1 341+ и 167 КВИ-), из них в стационарах находятся 167 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 341 пациент.
Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии два пациентa.
Поделитесь:
-
Trend news
- Мужчина забил волка цепью в Актюбинской области 19.04.2023 583
- 45 тысяч тенге взял таксист с иностранца за поездку по Алматы 19.04.2023 600
- Чем Боранбаев, Джаксыбеков, Мамин и Ахметов занимаются в Национальном олимпийском комитете 19.04.2023 1954
- Ветром сдуло: новое здание спортзала рухнуло в Карагандинской области 18.04.2023 1418
- Пьяный алматинец стрелял из окна своей квартиры 16.04.2023 1610
- В приют для бездомных животных в Балхаше подкинули человека 16.04.2023 2155
- В Минэнерго опровергли родство между Саткалиевым и Назарбаевым 15.04.2023 4563
- Страшным нокаутом закончился бой казахстанца с японцем 15.04.2023 37044
- Полиция проверяет причастность питбуля к cмерти мужчины в Жетысу 15.04.2023 1916
- Школьник помог задержать разбойника в Астане 15.04.2023 1879
- Школьника подозревают в убийстве девушки в Туркестанской области 14.04.2023 2040
- Пожар вспыхнул на территории аэропорта Астаны 13.04.2023 4083
- В Сети появился первый тизер сериала о Гарри Поттере 13.04.2023 2044
- Несколько сёл в Карагандинской области получат казахские названия 13.04.2023 2121
- Россия нанесла удар ракетой по условной цели на полигоне Сары-Шаган в Казахстане 12.04.2023 2784
- Казахстан и Китай взаимно введут безвизовый режим 12.04.2023 2329
- Гей-пропагандой в частных школах Астаны и Алматы озаботился депутат Назаров 12.04.2023 2380
- Депутаты предлагают запретить TikTok в Казахстане 12.04.2023 2404
- Подробности дела "сепаратистов" в СКО сообщили в Генпрокуратуре 12.04.2023 2385
- Ликвидирован крупный канал сбыта огнестрельного оружия - КНБ 12.04.2023 2318
- Более 120 митингующих жанаозенцев задержали в Астане – Генпрокуратура 12.04.2023 2088
- Митинговавших в Астане нефтяников из Жанаозена отправят домой 12.04.2023 2407
- Подросток скончался в интернате Семея 11.04.2023 2372
- Россиянам запретят выезд за границу после получения повесток из военкомата 11.04.2023 2726
- Бывший вице-министр здравоохранения пожаловался, что не может оплатить продукты 11.04.2023 2696
- С собравшимися у здания Минэнерго нефтяниками провели переговоры представители КМГ 11.04.2023 2344
- Казахстан намерен отсудить 16,5 млрд долларов у операторов Кашагана и Карачаганака 11.04.2023 2611
- Далай-лама извинился перед мальчиком, которому предложил пососать язык - СМИ 11.04.2023 2565
- В подпольном казино в Ираке задержали 20 казахстанцев 10.04.2023 2985
- В чем обвиняются двое сбежавших из аэропорта в Корее казахстанцев, рассказали в МИД 10.04.2023 2279
- "Угрожали ножом" - о вымогательстве 5 миллионов тенге заявил житель Туркестанской области 10.04.2023 2279
- Топ-менеджер оператора РОП Руслан Шамшиев был убит — Санжар Бокаев 10.04.2023 11641
- Фермеры преувеличивали размеры своих земель для получения сверхсубсидий - Карашукеев 10.04.2023 2464
- Подопечная Дана Балана на шоу "Голос Украины" Индира Едильбаева выходит замуж 10.04.2023 2540
- Подозреваемого в попытке убить бывшую жену задержали в ЗКО 09.04.2023 2384
- Скончалась ещё одна пострадавшая от наезда автобуса в Шымкенте 09.04.2023 2810
- Укладывала детей спать подзатыльниками: в Павлодаре уволили воспитателя 09.04.2023 2842
- Автобус сбил шестерых: кондукторов в Шымкенте возвращать не планируют 09.04.2023 3769
- Родившаяся в Астане американка разыскивает биологических родителей 09.04.2023 2922
- Космический блокбастер: вышел новый клип Димаша Кудайбергена 09.04.2023 3159
- Автобус сбил шестерых: подробности жуткого ДТП рассказали в полиции Шымкента 08.04.2023 5999
- Димаш Кудайберген появился в компании эффектной грузинской певицы 08.04.2023 3915
- Бывшего подполковника полиции осудили за взятку в Мангистау 08.04.2023 2539
- Полиция устроила погоню за водителем строительного крана в Павлодаре 08.04.2023 2728
- В Уральске "заминировали" редакцию областного СМИ 08.04.2023 2638
- Головкин отмечает 41-й день рождения 08.04.2023 2364
- Димаш Кудайберген проанонсировал свой клип на музыку 16-летнего брата 08.04.2023 7152
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 07.04.2023 2269
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 07.04.2023 2021
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 2663
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 2739
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 2849
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 2492
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 2844
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 2834
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 3201
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 8662
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 10223
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 2683
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 2549
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 2740
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 2550
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 4727
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 2566
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 2645
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 3392
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 2780
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 2447
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 2689
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 28037
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 3855
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 2852
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 2872
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 2444
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 3157
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 14447
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 20366
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 2889
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 2785
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 16551
-
- Токаев подписал изменения в закон по вопросам административной реформы в РК 19.04.2023 426
- Токаеву доложили о мерах по бесперебойному обеспечению рынка ГСМ 18.04.2023 826
- Токаев принял главу правления агентства "Хабар" 18.04.2023 823
- Токаев принял акима Алматы и дал ему несколько важных поручений 17.04.2023 1137
- Вышел документальный фильм "Астана — Баку: союз "прикаспийских братьев" 16.04.2023 1382
- Токаев поручил усилить работу по стабилизации цен на продукты 13.04.2023 2054
- Токаев принял в Акорде теннисистку Елену Рыбакину 13.04.2023 2082
- Токаев назначил новых зампредов КНБ 13.04.2023 2174
- Учёные вынуждены довольствоваться низкими зарплатами - президент РК 12.04.2023 2885
- Необходимо убеждать предпринимателей вкладываться в науку - глава государства 12.04.2023 2278
- Мы критически отстаём в наиболее передовых отраслях науки - Токаев 12.04.2023 2008
- Токаев проводит заседание Национального совета по науке и технологиям в Астане 12.04.2023 2339
- Создатель вакцины QazVac возглавила Нацакадемию наук Казахстана 12.04.2023 3634
- Как прошла встреча глав МИД Казахстана и России в Москве 11.04.2023 2375
- Президенты Казахстана и Азербайджана посетили МФЦА "Астана" 10.04.2023 2462
- Президенты Казахстана и Азербайджана торжественно открыли улицу имени Гейдара Алиева в центре Астаны 10.04.2023 2262
- Какие документы подписали по итогам переговоров Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев 10.04.2023 2477
- "Мы настроены на нормализацию и по окончании второй карабахской войны" - Алиев поблагодарил Токаева 10.04.2023 2266
- Мы уделили внимание наращиванию сотрудничества в области энергетики – Токаев об итогах встречи с Алиевым 10.04.2023 2135
- Токаев прокомментировал напряжённые отношения Азербайджана и Армении 10.04.2023 2454
- К 100-летию Гейдара Алиева в Казахстане проведут ряд мероприятий 10.04.2023 2317
- Главы МИД Казахстана и России проведут переговоры 10.04.2023 2350
- Ильхам Алиев пригласил Касым-Жомарта Токаева на открытие центра Курмангазы 10.04.2023 2316
- Азербайджан для нас братское и близкое государство - Токаев 10.04.2023 2549
- Глава государства принял президента Азербайджана Ильхама Алиева 10.04.2023 2174
- Казахстан снял запрет на экспорт лука и ввёл квоты на вывоз 08.04.2023 2890
- Спекуляции на АЗС и "придерживание" топлива на нефтебазах обсудили в Правительстве 08.04.2023 2220
- Казахстанцев предупредили об ответственности за несанкционированные митинги 08.04.2023 2526
- "Прикаспийские братья": как развиваются отношения между Казахстаном и Азербайджаном 08.04.2023 2978
- В Акорде провели ауызашар от имени Касым-Жомарта Токаева 07.04.2023 2365
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 07.04.2023 2249
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 2617
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 2537
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 2481
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 2585
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 2814
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 2902
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 2772
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 2399
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 2750
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 2412
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 3079
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 2644
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 2640
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 2398
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 2640
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 2892
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 2982
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 2357
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 2231
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 3092
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 2629
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 2534
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 2824
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 4411
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 3166
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 2502
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 2494
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 2513
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 2373
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 2544
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 2632
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 2614
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 2520
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 2220
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 2675
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 2599
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 2759
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 3326
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 2919
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 2853
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 3027
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 3950
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 2705
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 3072
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 3265
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 3461
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 3020
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 4062
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 3920