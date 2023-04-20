За сутки коронавирусом заразились 70 казахстанцев

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За минувшие сутки врачи лабораторно подтвердили 70 случаев заражения коронавирусной инфекцией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на данные Минздрава.

На утро 20 апреля лечение от COVID-19 продолжают получать 1 508 человек (–1 341+ и 167 КВИ-), из них в стационарах находятся 167 пациентов, на амбулаторном лечении – 1 341 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- в тяжёлом состоянии два пациентa.