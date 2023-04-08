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За спасение жизней наградили детей в Астане
11 юных батыров в возрасте от 8 до 16 лет приехали в столицу из Атырауской, Карагандинской, Кызылординской, Северо-Казахстанской, Туркестанской областей. Благодаря их смелым решениям в экстренных ситуациях удалось спасти жизни десятков людей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МИОР РК.
Мероприятие в столичном "Казиндиацентре" организовали Комитет по делам молодежи и семьи Министерства информации и общественного развития РК совместно с Комитетом по охране прав детей Министерства просвещения РК.
Самый юный из 11 героев — восьмилетний Нуриден Амантай, который спас свою сестрёнку во время пожара в доме.
Амирхан Абай, Нурболат Ермагамбет и Султан Малкаджар спасли из воды своего тонущего друга.
Девятилетний Жансерик Алим во время пожара спас своих родных младших сестёр и брата.
Оразали Зиноллаев, Саян Еспул, Марал Ганиев и Нұрполат Нұркелді спасли детей из воды.
Во время награждения министр просвещения Гани Бейсенбаев и вице-министр информации и общественного развития Евгений Кочетов вручили благодарственные письма, подарки детям и их родителям.
Кроме того, для них были организованы экскурсии по дворцам спорта и музеям Астаны, а также в центре Казмедиа. Также гости посетили казахский драматический театр имени К.Куанышбаева.
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