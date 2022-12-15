За год в Казахстане ликвидировали 64 нарколаборатории

Фото: пресс-служба Генпрокуратуры РК

13 тонн наркотиков изъяли в Казахстане с начала года. Об этом стало известно на заседании Координационного совета по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью, состоявшемся в Генпрокуратуре, передаёт BaigeNews.kz.

Глава надзорного ведомства Берик Асылов отметил, что сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств принят ряд законодательных и практических мер. Значительно усилена ответственность.

"МВД и КНБ только в этом году ликвидировали 64 нарколаборатории. Изъято порядка 13 тонн наркотиков, в том числе 33 килограмма героина и 500 килограммов синтетики. Только в этом году заблокировано 1400 сайтов, реализовавших наркотики. Однако впереди ещё много работы, ситуация до сих пор остаётся сложной", - сказал Асылов.

Руководителям органов уголовного преследования, прокурорам областей поручено усилить межведомственное взаимодействие, направленное на выявление организованных групп, контрабанды, нарколабораторий, каналов поставок и сбыта наркотических веществ.

МВД необходимо обеспечить качественную проработку и утверждение Комплексного плана по борьбе с наркотиками.