Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • За билет в Россию пыталась продать своего младенца кыргызстанка
pixabay.com Сегодня, 06:34
143
Сегодня, 06:34
143
Фото: pixabay.com

За билет в Россию пыталась продать своего младенца кыргызстанка

В Иссык-Атинском районе милиция выявила факт продажи ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Уточняется, что ранее 25-летняя С.З., будучи на восьмом месяце беременности, договорилась с гражданкой Б.Ф. о том, что продаст ей ребенка.

"Еще не родившегося ребенка женщина хотела продать за 100 тысяч сомов, iPhone 12 и авиабилет в Россию. Кроме того, покупатель должна была содержать гражданку С.З. до рождения ребенка. Так называемая покупательница ребенка Б.Ф. вошла в сговор с работником ЦОВП Иссык-Атинского района. Они подделали обменную карту о том, что Б.Ф якобы беременна. 20 мая С.З. родила девочку. Сотрудниками милиции сделка по продаже ребенка была пресечена. Покупатель и мать ребенка доставлены в милицию", — проинформировали в  ГУВД Чуйской области.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:34
143
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх