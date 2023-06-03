За билет в Россию пыталась продать своего младенца кыргызстанка

В Иссык-Атинском районе милиция выявила факт продажи ребенка, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg.

Уточняется, что ранее 25-летняя С.З., будучи на восьмом месяце беременности, договорилась с гражданкой Б.Ф. о том, что продаст ей ребенка.

"Еще не родившегося ребенка женщина хотела продать за 100 тысяч сомов, iPhone 12 и авиабилет в Россию. Кроме того, покупатель должна была содержать гражданку С.З. до рождения ребенка. Так называемая покупательница ребенка Б.Ф. вошла в сговор с работником ЦОВП Иссык-Атинского района. Они подделали обменную карту о том, что Б.Ф якобы беременна. 20 мая С.З. родила девочку. Сотрудниками милиции сделка по продаже ребенка была пресечена. Покупатель и мать ребенка доставлены в милицию", — проинформировали в ГУВД Чуйской области.