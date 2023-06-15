Южная Корея поможет Казахстану восстановить леса

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Азиатская организация по сотрудничеству в лесном секторе AFoCO поможет Казахстану в восстановлении лесов и предупреждении пожаров, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24". Об этом в Сеуле на встрече с вице-президентом этой организации договорился депутат мажилиса Едил Жанбыршин.

Председатель Комитета по вопросам экологии и природопользованию прибыл в Корею для участия в парламентской конференции по окружающей среде и развитию стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Мажилисмен также рассказал коллегам из других государств о том, как в Казахстане борются с изменением климата.