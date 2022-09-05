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Сегодня, 22:05
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Я разберусь: Токаев отодвинул охранника, мешавшего общаться с жителями Костанайской области
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал с жителями сёл в Костанайской области и выслушал их проблемы. Он даже отодвинул охранника, чтобы тот не мешал разговору, передаёт BaigeNews.kz.
Один из жителей пожаловался Главе государства на то, что дом, в котором он жил с дедом и матерью, продали по поддельным документам.
Президент попросил парня передать ему бумаги и пообещал разобраться.
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