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  • Я разберусь: Токаев отодвинул охранника, мешавшего общаться с жителями Костанайской области
Я разберусь: Токаев отодвинул охранника, мешавшего общаться с жителями Костанайской области Сегодня, 22:05
148

Я разберусь: Токаев отодвинул охранника, мешавшего общаться с жителями Костанайской области

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеседовал с жителями сёл в Костанайской области и выслушал их проблемы. Он даже отодвинул охранника, чтобы тот не мешал разговору, передаёт BaigeNews.kz.

Один из жителей пожаловался Главе государства на то, что дом, в котором он жил с дедом и матерью, продали по поддельным документам.

Президент попросил парня передать ему бумаги и пообещал разобраться.

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#Касым-Жомарт Токаев #Костанайская область
Сегодня, 22:05
148
Журналист

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