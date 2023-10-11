XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий проходит в Астане

В Астане проходит XXI заседание секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий, передаёт BaigeNews.kz.

XXI заседание секретариата Съезда проходит под председательством Председателя Сената Парламента РК – Руководителя Секретариата Съезда лидеров мировых и традиционных религий Маулена Ашимбаева. В приветственном слове Маулен Ашимбаев зачитал обращение Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

"В то время как религиозные лидеры демонстрируют пример успешного диалога и взаимопонимания в мировой политике нарастают разногласия и конфликты. Мы видим рост геополитического соперничества крупных держав и эрозию международной системы безопасности. К глубокому сожалению, пока не дают осязаемого результата попытки остановить кровопролитие в Украине и других горячих точках. Нас всех тревожит серьезная эскалация на Ближнем Востоке, обострение палестино-израильского конфликта, повлекшего многочисленные жертвы среди мирного населения", - сказал Маулен Ашимбаев.

Председатель Сената Парламента РК призвал к поиску политических инструментов для решения ситуации мирным путём и, не прибегая к действиям, которые могут привести к дальнейшей эскалации и расширению конфликта.

"Большую тревогу вызывают действия провокаторов, которые в корыстных целях пытаются манипулировать религиозными чувствами верующих. Сожжение священных книг, оскорбление религиозных символов – это вандализм, разжигающий враждебность между народами и религиями. Как было отмечено Президентом Казахстана на сессии Генеральной ассамблеи ООН, такие непозволительные и варварские акции не имеют ничего общего со свободой слова. В настоящее время в условиях нарастающей международной напряженности жизненно важно найти новые подходы к укреплению глобального диалога и доверия", - подчеркнул он.

Планируется обмен мнениями, а также обсуждение и принятие "Концепции развития Съезда лидеров мировых и традиционных религий на 2023-2033 годы".

В работе секретариата принимают участие лидеры ислама, христианства, буддизма, иудаизма, индуизма, даосизма и синтоизма из Египта, Азербайджана, Пакистана, Ирана, Израиля, Китая, Монголии, Японии, Индии и других стран.