Взрыв в донерной произошёл в Костанае

Несколько газовых баллонов взорвались в донерной в Костанае, серьёзно пострадал помощник продавца, передаёт BaigeNews.kz.

В ДЧС региона сообщили, что сигнал о ЧП поступил в 18:49 с улицы Рабочей, 147.

"По предварительным данным, произошла вспышка (хлопок) газовоздушной смеси с последующим загоранием и повреждением конструкций ларька на площади 20 квадратных метров. Во время тушения пожара произошёл взрыв газовых баллонов ёмкостью 50 литров", - сообщили в ДЧС.

Всего спасатели насчитали четыре взорвавшихся баллона. Две ёмкости с газом взрывной волной вынесло за пределы ларька.

Сотрудники точки общепита сообщили, что настраивали тандырную печь и занесли из холодного гаража шесть баллонов с газом. Через некоторое время взорвался один из них.

Работник, гражданин Узбекистана, успел вытолкнуть на улицу свою сестру, она получила ожоги конечностей и была в шоковом состоянии. После взорвался второй баллон.

Госпитализирован 20-летний помощник продавца, он получил ожоги 70-75 процентов поверхности тела. И девушка, которую успели вытолкнуть на улицу.

Обстоятельства и причина пожара устанавливается.