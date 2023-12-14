Взрыв в донерной произошёл в Костанае
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Несколько газовых баллонов взорвались в донерной в Костанае, серьёзно пострадал помощник продавца, передаёт BaigeNews.kz.
В ДЧС региона сообщили, что сигнал о ЧП поступил в 18:49 с улицы Рабочей, 147.
"По предварительным данным, произошла вспышка (хлопок) газовоздушной смеси с последующим загоранием и повреждением конструкций ларька на площади 20 квадратных метров. Во время тушения пожара произошёл взрыв газовых баллонов ёмкостью 50 литров", - сообщили в ДЧС.
Всего спасатели насчитали четыре взорвавшихся баллона. Две ёмкости с газом взрывной волной вынесло за пределы ларька.
Сотрудники точки общепита сообщили, что настраивали тандырную печь и занесли из холодного гаража шесть баллонов с газом. Через некоторое время взорвался один из них.
Работник, гражданин Узбекистана, успел вытолкнуть на улицу свою сестру, она получила ожоги конечностей и была в шоковом состоянии. После взорвался второй баллон.
Госпитализирован 20-летний помощник продавца, он получил ожоги 70-75 процентов поверхности тела. И девушка, которую успели вытолкнуть на улицу.
Обстоятельства и причина пожара устанавливается.
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