Выстрелы прогремели в аэропорту Кишинёва, есть жертвы

Фото: airport.md

Стрельба произошла в аэропорту Кишинева. Есть погибшие, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в МВД Молдовы, в аэропорту сделано несколько выстрелов, пассажиры эвакуированы. Погибли два человека.

По предварительным данным, иностранец, прибывший из Турции, устроил стрельбу из-за того, что его не пустили на территорию страны.

Согласно онлайн табло, все ближайшие рейсы задержаны.

Telegram-канал Кишинёв 24 сообщает о том, что стрелявший ранен и уже задержан. Он якобы является гражданинонм России.