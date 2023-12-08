Выпускница "Болашака" снимается в кино
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30 лет – такой срок в Казахстане работает уникальная стипендиальная программа "Болашак". За это время более 12 тысяч казахстанцев имели возможность получить высшее образование в топовых вузах мира, передаёт BaigeNews.kz.
Высококлассные IT-специалисты, учёные разных направлений, учителя и даже актёры возвращаются в Казахстан с дипломами из-за рубежа и применяют здесь первоклассные знания и лучшие мировые практики.
Гульжан Тузельбаева – одна из них. В 2012 году Гульжан выиграла стипендию и поступила Drama School PACE University. В Нью-Йорке девушка осваивала актёрское мастерство.
"Это моя третья профессия. По первой профессии я финансист. Вторую специальность получала по программе "Болашак", училась актёрскому мастерству. Учёба в Нью-Йорке была интересная. Я проучилась три года в магистратуре. В Штаты уехала вместе с дочкой. Жили по-разному в большом городе, было сложно с маленьким ребёнком, но я справилась. Теперь преподаю по американской системе актёрское мастерство. Работаю в театре и в кино", — рассказала Гульжан.
В 2020 году, во время пандемии коронавируса, сидя дома, Гульжан открыла для себя новое ремесло – парфюмерию. Невинное увлечение переросло в серьёзную работу. Со временем появилась необходимость узнать о парфюмерии больше, и Гульжан решила поступить в университет во Франции.
"Один из фильмов, в котором я снималась до карантина у режиссера Дарежана Омирбаева, "Акын", прошёл на кинофестиваль в Берлине. Несмотря на карантин, мы со съёмочной командой поехали представлять фильм. После Берлина я поехала во Францию и подала документы на учёбу в Grasse Institute of Perfumery. Это лучший институт, где обучают парфюмерному делу. Помню, мне сказали там, что я первая казахстанка в мире парфюмерии.
В 2022 году закончился мой первый год обучения. И я уже стала создавать духи. Недавно вернулась с повышения квалификации. Учёба за рубежом даёт экспертность. Наверное, нигде больше я не смогла бы этому обучиться. "Болашак" даёт огромные возможности. Благодаря ему я стала зарабатывать деньги, смогла позволить себе обучение, исполнять мечты. Люди многогранны, мы можем многое, и у нас может быть несколько профессий", — отметила она.
Сейчас в коллекции собственных работ Гульжан несколько ароматов. Первая громкая работа – духи "Апорт", повторяющие аромат знаменитого алматинского яблока.
"Сейчас я создаю зимнюю коллекцию ароматов с интересными древесными нотками. А следующая моя работа будет посвящена традиционным ароматам. Например, я все ещё работаю над ароматом степной полыни. У меня есть запатентованные духи с нотками берёзы. Они получили высокие оценки во Франции, многим они нравятся", — призналась Гульжан.
Девушка продолжает сниматься в кино, играть в театре и вести курсы актёрского мастерства. А параллельно занимается созданием парфюмерии. В планах у Гульжан – стать крупным производителем сырья для готовой парфюмерии.
"Я сейчас работаю над производством натуральных и синтетических ингредиентов. Скоро мы не будем закупать сырьё, а наоборот производить в Казахстане. Мне кажется, это будет новшеством. Я подаю на коммерциализацию. У нас будет свой парфюмерный завод", — поделилась планами Гульжан Тузельбаева.
По словам руководителя Центра международных программ "Болашак" Алии Оспановой, получатели стипендии сегодня составляют качественный управленческий состав республики.
"Мы должны уметь правильно оценивать эффективность программы "Болашак". Тысячи медработников ежедневно спасают жизни миллионов казахстанцев. И такие выпускники "Болашака" как, например, хирург-лор Медет Маханбет, сделали Казахстан шестой страной в мире, где проводится уникальная операция на ухо. Болашакеры из числа инженерно-технических работников трудятся на производствах, разрабатывают новые отечественные продукты и методы работы. Сегодня мы видим сотни болашакеров, которые стали успешными предпринимателями и ежегодно пополняют бюджет государства миллиардами тенге. Болашакеры привозят из-за рубежа новые идеи, опыт, навыки, получают полезные знакомства", — считает Алия Оспанова.
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