Выпускница "Болашака" снимается в кино

30 лет – такой срок в Казахстане работает уникальная стипендиальная программа "Болашак". За это время более 12 тысяч казахстанцев имели возможность получить высшее образование в топовых вузах мира, передаёт BaigeNews.kz.

Высококлассные IT-специалисты, учёные разных направлений, учителя и даже актёры возвращаются в Казахстан с дипломами из-за рубежа и применяют здесь первоклассные знания и лучшие мировые практики.

Гульжан Тузельбаева – одна из них. В 2012 году Гульжан выиграла стипендию и поступила Drama School PACE University. В Нью-Йорке девушка осваивала актёрское мастерство.

"Это моя третья профессия. По первой профессии я финансист. Вторую специальность получала по программе "Болашак", училась актёрскому мастерству. Учёба в Нью-Йорке была интересная. Я проучилась три года в магистратуре. В Штаты уехала вместе с дочкой. Жили по-разному в большом городе, было сложно с маленьким ребёнком, но я справилась. Теперь преподаю по американской системе актёрское мастерство. Работаю в театре и в кино", — рассказала Гульжан.

В 2020 году, во время пандемии коронавируса, сидя дома, Гульжан открыла для себя новое ремесло – парфюмерию. Невинное увлечение переросло в серьёзную работу. Со временем появилась необходимость узнать о парфюмерии больше, и Гульжан решила поступить в университет во Франции.

"Один из фильмов, в котором я снималась до карантина у режиссера Дарежана Омирбаева, "Акын", прошёл на кинофестиваль в Берлине. Несмотря на карантин, мы со съёмочной командой поехали представлять фильм. После Берлина я поехала во Францию и подала документы на учёбу в Grasse Institute of Perfumery. Это лучший институт, где обучают парфюмерному делу. Помню, мне сказали там, что я первая казахстанка в мире парфюмерии. В 2022 году закончился мой первый год обучения. И я уже стала создавать духи. Недавно вернулась с повышения квалификации. Учёба за рубежом даёт экспертность. Наверное, нигде больше я не смогла бы этому обучиться. "Болашак" даёт огромные возможности. Благодаря ему я стала зарабатывать деньги, смогла позволить себе обучение, исполнять мечты. Люди многогранны, мы можем многое, и у нас может быть несколько профессий", — отметила она.

Сейчас в коллекции собственных работ Гульжан несколько ароматов. Первая громкая работа – духи "Апорт", повторяющие аромат знаменитого алматинского яблока.

"Сейчас я создаю зимнюю коллекцию ароматов с интересными древесными нотками. А следующая моя работа будет посвящена традиционным ароматам. Например, я все ещё работаю над ароматом степной полыни. У меня есть запатентованные духи с нотками берёзы. Они получили высокие оценки во Франции, многим они нравятся", — призналась Гульжан.

Девушка продолжает сниматься в кино, играть в театре и вести курсы актёрского мастерства. А параллельно занимается созданием парфюмерии. В планах у Гульжан – стать крупным производителем сырья для готовой парфюмерии.

"Я сейчас работаю над производством натуральных и синтетических ингредиентов. Скоро мы не будем закупать сырьё, а наоборот производить в Казахстане. Мне кажется, это будет новшеством. Я подаю на коммерциализацию. У нас будет свой парфюмерный завод", — поделилась планами Гульжан Тузельбаева.

По словам руководителя Центра международных программ "Болашак" Алии Оспановой, получатели стипендии сегодня составляют качественный управленческий состав республики.