Вынесли сор из избы: скандал разгорелся в школе олимпийского резерва в Кокшетау

"Просроченные" велосипеды, ветхая обувь, экипировка в заплатах – пожалуй, так можно коротко описать материально-спортивную базу отделения триатлона ОСДЮШОР № 7 в Кокшетау. Речь идёт о специализированной детско-юношеской школе олимпийского резерва. Между тем, именно Акмолинская область показывает лучшие результаты в этом виде спорта. О проблеме говорится не первый год, но на этот раз случился нехороший прецедент: акмолинский триатлонист на этапе Кубка Азии получил серьёзную травму, его пришлось прооперировать. И причина тому - велосипед. В ситуации разбирался корреспондент BaigeNews.kz.

"Велосипед не соответствует спортсмену"

Последней каплей, переполнившей чащу терпения и родителей, и тренеров, стала беда, случившаяся с акмолинским спортсменом на этапе Кубка Азии в Кыргызстане. Как уточняет тренер, под Муратом Жакен "лопнула" рама. Триатлониста срочно доставили НИИ травматологии и ортопедии города Астаны, где прооперировали. У него перелом ключицы со смещением. Корреспондент связался с молодым человеком, он пока по-прежнему находится в столичной клинике.

"Операция прошла хорошо, иду на поправку", – сообщил Мурат по телефону. Причиной травмы назвал неисправность велосипеда.

Его расстроенный наставник Сергей Пихидько, к слову, главный тренер Акмолинской области по триатлону, мастер спорта международного класса, записал видео прямо в Чолпан-Ате.

"Мурат в больнице, Стас тоже. У обоих проблемы с велосипедами – то, о чём мы говорим уже много лет. И это будет с каждым спортсменом, кто тренируется у нас", – Сергей Григорьевич имеет в виду областную специализированную детско-юношескую школу олимпийского резерва.

На престижных соревнованиях участвовали 11 стран из Азии и Европы. По словам тренера, велосипеду, на котором ехал Мурат, два года. Но он не соответствует его физическим параметрам и профессиональной квалификации.

"Ехал в лидирующей группе на этапе Кубка Азии и просто под ним велосипед сложился пополам. Рама лопнула. Спортсмен выпал месяца на три-четыре. Поначалу я предположил, может, Мурат притёрся к кому-то или на камень налетел – такое бывает в гонке. Если бы так, вопросов нет. Но велосипед не соответствует 20-летнему спортсмену, который уже ездит на международные соревнования. Вот ребята-подростки стоят – они должны на таких ездить. И если бы не это происшествие, он должен был на этом велосипеде ехать на этап Кубка Европы. Сейчас туда поедет Максим Шмулич", – сокрушается собеседник.

По словам родителей воспитанников школы триатлона, именно с Максимом полтора года назад произошёл похожий случай.

"Велосипед лопнул под ребёнком, потому что они в большинстве заварены. А если он сломает шею, позвоночник или убьётся? Накипело, наболело", – делятся они.

"Дети в хламье ездят"

Старший тренер отделения демонстрирует велобазу. Причём часть велосипедов не числится в школе – куплена кем-то, передана федерацией и так далее.

Оказывается, срок "годности" спортивного велика – два года, потом его должны списать. Здесь же экземпляры, которым до двух десятков лет. Самому возрастному – 23 года.

"Можете в ютубе набрать "олимпийские игры 2000 год" – Вы увидите его, Дмитрий Гааг (чемпион мира по триатлону 1999 года – прим. авт.) на нём едет. Вот велосипеду 17 лет, этот "молоденький" – 12. Среди великов для ребят, кто выступает на международном уровне, есть пятилетние, но, повторюсь, они должны обновляться каждые два года", – напомнил Пихидько.

На чемпионате Азии в Гонконге в прошлом году воспитанница школы Юлиана Петрова заняла второе место в своей возрастной категории. На тот момент ей было 14 лет, а велосипеду 15.

"Велик старше ребёнка, а она стала второй. Впереди аналогичные соревнования в Гонконге, в этой же категории едут Артём Бедрин и Арина Давыдова. Велосипеды в таком же состоянии. Первый заваренный-запаянный, второму 13 лет. Ровесники детей. Это я считаю преступлением", – заявил тренер.

Экипировка спортсменов представляет дикий диссонанс с принадлежностью к школе олимпийского резерва. В дырках и заплатах. На майках по нескольку наклеек с фамилиями – одна поверх-другой. Гидрокостюмы латанные-перелатанные – трудно поверить, что они могут защитить спортсмена от низкой температуры воды во время заплыва. На костюмах для выступлений можно увидеть даже наклеенную изоленту.

Парадокс, но именно на триатлон и пятиборье в Акмолинской области приходится наибольшее количество медалей.

"Дети в хламье ездят, в дырявых выступалках. Им стыдно, они стесняются. Хотя наши спортсмены в триатлоне и пятиборье знамениты в Казахстане и даже Азии. Но они ездят в застиранных тряпочках, миллион раз переданных друг другу по старшинству. Ни в одном городе такого нет. Шымкент, Алматы, Костанай – посмотрите, красавцы! У всех красивые велики, форма. Всё одинаковое, новое. А наши как бродяги какие-то", – с болью говорит Анжела Захарова.

Обувь ребят застиранная, заклеенная, перешитая – и таким образом пережившая не одно поколение триатлонистов. На большей её части отклеивается подошва, протёрты шипы.

"Это уже давно пора выбросить на помойку. Но мы храним и весной снова обуем детей в этот хлам. Есть несколько пар достойной обуви, она куплена за свой счёт", – отметил Сергей Григорьевич.

"Колесо навылет – десять молодых спортсменов могли разбиться"

Обновлять нужно и велошлемы. Отдельная история – закреплённый за школой автотранспорт.

"Резину на колёсах авто надо менять. Несколько дней назад десять ребят ехали на сборы в Боровое – колесо навылет. Хорошо, что ехали на минимальной скорости, а то неизвестно, чем бы закончилось. Десять молодых спортсменов! Обвинили тренеров – как легко найти крайнего. Я не хочу, чтобы у нас случилась какая-нибудь трагедия", – прокомментировал Сергей Пихидько. "Администрация школы ничего загодя не решает, всё – постфактум и при нашем участии. Резина сыпется – машина перевернулась. Мы побежали к директору – вечером выделили деньги на переобувку. Бензина постоянно нет, дети в прошлом году из Турции летят, их надо встречать – бензина нет. Директор пишет тренеру, тренер нам, мы к ней – бензин, оказалось, появился", – с возмущением говорит Анжела Захарова.

Кроме того тренеры указывают на плесень в помещении бассейна, отвалившуюся плитку, трещины на оконных стёклах. Ребята сетуют на неработающие душевые.

"Крыша бежит, потолки мокрые. Разделительные флажки мы уже два года просим купить. Это опознавательный знак для детей, чтобы они делали разворот. Мы уже сами нашли, что-то там накрутили. Ну, и вода, видите, мутная", – комментирует тренер. "Как-то проходили у нас соревнования, дети из других городов так и сказали нашим: у вас бичарня, а не комплекс. Но никто и в ус не дует", – пожимают плечами родители.

У Салтанат Увалиевой в СДЮШОР занимаются двое сыновей. По мнению женщины, успехи воспитанников – это их голый энтузиазм, слепая любовь к спорту и профессионализм тренеров.

"Не соблюдаются принципы здоровьесбережения. Отправляем в поездку – машина в ужасном состоянии. При этом нет механика. А вдруг в дороге что-то случится? Запчасти на велосипеды – педали, шины, цепи, руль, бывает, сломается – покупаем сами. Спортивную одежду ребята донашивают. Она уже рвётся, замки перешиваем по сто раз. Даже швея их уже не принимает, говорит, невозможно шить. Обувь – несколько раз наши спортсмены спотыкались на соревнованиях и падали, потому что протёрты шипы. Состояние школы – нет слов, падают плиты. Представьте, ребёнок вышел из бассейна, идёт по этой плите, а она шатается. Если разобьётся, кто отвечать будет? Почему тренер? Это произошло в стенах школы", – недоумевает Салтанат Увалиева.

Олег Бедрин кивает на ветхие сумки и коробки.

"С этим через полтора месяца дети поедут через полмира на международные соревнования. В прошлом году дети признавались: им было стыдно в аэропорту. Потому что никто с таким уже не ездит на соревнования международного уровня", – дополнил отец спортсмена.

"Пугает отстранённость администрации школы"

Родители признаются, их пугает отстранённость администрации школы. Нет традиции проводить собрания с её участием, где обсуждались бы достижения и планы на будущее, вопросы финансирования, обеспечения велосипедами и экипировкой. Где поздравляли и хотя бы символически стимулировали спортсменов.

"Мы неоднократно отправляли детей на индрайвере. Понимаете, это ведь не квалифицированный водитель на прошедшем спецотсмотр автомобиле. Я уже не говорю о том, что многие моменты сами оплачиваем – бензин, на тот же индрайвер скидываемся. Детей из Кыргызстана некому было встречать, хотя директор утверждала, что найдут и бензин, и транспорт. За неделю мы пришли с требованием решить эти вопросы. Выходит, по давлением многое делается. На собрании, которое мы тоже вытребовали, нам не смогли уточнить оклад водителя и механика. Их нет! Эти функции возложили на тренера. Разве это его обязанность? Это как минимум несерьёзно. Его дело – тренировать, и он справляется на "отлично". Всё, что умеет делать мой сын на велосипеде – заслуга Сергея Григорьевича", – высказался Дмитрий Шмулич.

По мнению родителей, именно администратор должен держать связь с чиновниками и властями, создавать условия для спортсменов школы. Между тем, по их словам, руководитель не смогла назвать точное количество воспитанников. Беспокоит их и отсутствие водителя, механика, медработника. Также их интересует, куда деваются выделяемые из бюджета области деньги. Если их не хватает, то куда деваются средства, вырученные от оказания в школе платных услуг. И почему руководство ОСДЮШОР не привлекает спонсорскую помощь.

"Ведь это везде развито. У нас масса компаний, которые наверняка с удовольствием бы спонсировали триатлонистов, показывающих блестящие результаты. На это директор ответила, что у них нет даже спонсорского счёта", – разводит руками Алёна Макарова.

Отец получившего в Кыргызстане травму спортсмена Мурата Жакена обратил внимание на отсутствие системной работы.

"Складывается впечатление, что здесь с организацией процесса всё запущено. Если бухгалтер не знает, как списывать имущество. Ни на одном велосипеде здесь я не видел инвентарного номера. Значит, у них нет инвентаризационной комиссии, не проверяют инвентарь. По автотранспорту – шины Вы видели. Путевой лист выписывается на тренера, штампа организации нет. Конечного значения спидометра нет, то есть остаток топлива не указывается. Я уже не говорю о том, что ребёнок должен быть застрахован, тем более едет за границу. Сказали бы, средств нет, мы сами бы застраховали", – посетовал Амангельды Кенжебулатов.

Сорок родителей на собрании без обиняков предложили директору освободить место тому, кто будет болеть душой за школу олимпийского резерва. Во главе должен стоять человек, который всей душой любит молодёжь и спорт. Свои вопросы они задают и управлению физической культуры и спорта, и акиму Акмолинской области.

11 миллионов – на три года

Всего в ОСДЮШОР №7 занимаются более пятисот ребят по пяти видам спорта: велосипедный, триатлон, художественная гимнастика, теннис, современное пятиборье. Их тренируют 19 тренеров-преподавателей. В отделении триатлона на сегодня числятся 136 человек (семь тренеров) и 102 – по современному пятиборью (два тренера).

Что касается финансирования, то, по информации областного управления физической культуры и спорта, с 2021 по 2023, то есть за три года на приобретение велосипедов отделению триатлона выделили 11 миллионов 760 тысяч тенге. При том, что один велосипед на десятилетний, к примеру, возраст стоит в среднем 400 тысяч тенге; 13-15 лет – 700 тысяч; 16-18 лет – от полутора до двух миллионов?

"Во-первых, это капля в море. Если бы ежегодно по 10 миллионов выделялось на инвентарь, я не говорю только про велосипеды. Тогда мы вообще никаких вопросов не имели. А это вполне реально делать. Во-вторых, мы не видели эти 11 млн – разве что миллионов семь пришло. Да и то, туда вошли и велосипеды, и экипировка. В 2023 году нам ничего не купили – вообще. Детские велосипеды, те, которые по 400-500 тысяч – не покупались ни разу за последние десять лет. Средние тоже. С 2021 по 2023 год нам купили пять велосипедов. Один из них – тот, что сломался под Муратом", – прокомментировал Сергей Пихидько.

Деньги тратятся не по назначению, заявил тренер.

"Я ж говорю, холодильник в бухгалтерию и учебную часть, кондиционеры в бухгалтерию, новые мониторы. Всякую чушь покупают, на это деньги они находят. То столы поменяли. Им всё это не нужно будет, когда спортсменов не будет. Администрация должна работать на спортсменов и тренеров", – подчеркнул Сергей Григорьевич.

Говоря об оснащении спортивным инвентарем и экипировкой учащихся, в ведомстве сослались на приказ и.о. министра культуры и спорта Казахстана за номером 273 ("Об утверждении натуральных норм обеспечения спортсменов, тренеров и специалистов в области физической культуры и спорта, военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов в период подготовки и участия в спортивных мероприятиях, проводимых на территории РК и за ее пределами").

"Согласно этому приказу оснащены 54 велосипедами учебно-тренировочных группы и групп спортивного совершенствования отделения триатлона. Также ежегодно приобретается спортивный инвентарь для групп начальной подготовки. В марте прошлого года для групп начальной подготовки закуплены эспандеры тренировочные, пояса для плавания, доски для плавания, маты спортивные, тренировочные фишки, мячи футбольные, жгут-эспандер резиновый, скакалки, тумба для запрыгивания – на сумму 433 тысячи 800 тенге. На приобретение запасных частей в 2021-2022 годы для велосипедов отделения триатлона выделено 1 млн 733 тыс тенге", – уточнили в управлении.

Также сообщается, что на сэкономленные при проведении госзакупок на капитальный ремонт универсальной спортплощадки в Кокшетау деньги планируется закупить велосипедные шлемы, велотуфли и запасные части для велосипедов. В настоящее время ведутся конкурсные процедуры.

"На ишаке, что ли, должны выигрывать медали?"

Что касается автотранспорта.

"На балансе спортивной школы имеется девять единиц автотранспорта, три из которых (Тайота Хайс, Шевроле Круз и Лада Калина) закреплены за тренерско-преподавательским составом отделения триатлона (за четырьмя тренерами – прим. авт.). На изображении показана поломка автомобиля, закреплённого за С. Пихидько. До отъезда на соревнования в г. Чолпан-Ата она была исправна, закуплены новые автошины", – заверили в администрации школы.

Что касается экипировки – по информации руководства ОСДЮШОР, приобрели гидрокостюмы и стартовые костюмы на общую сумму 3 млн 300 тысяч тенге.

"По вопросу состояния бассейна: текущий ремонт проводился в 2022-м, проведены работы наружных окон бассейна, раздевалок проходной и подсобных помещений. В этом году отремонтированы стены спортивного зала, водопроводных труб в восстановительном центре, крыша, потолок, двери в велобазе. А также выполнены оштукатуривание и покраска стен и колонн на балконе спортзала, приобретены разделительные тросы и гипохлорит натрия для обработки бассейна", – говорится в письменном комментарии руководства школы.

На будущий год администрация обещает текущий ремонт бассейна, раздевалок и приобретение велосипедов, экипировки для отделения триатлона.

"Наша задача – показывать результат, привозить медали. И мы его показываем – на этом старом инвентаре. В конце года у нас спрашивают – Сергей Григорьевич, а сколько у Вас на следующий год будет кандидатов в мастера спорта? А сколько будет медалей на чемпионате РК? А сколько на чемпионате Азии? Мы на ишаке должны, что ли, выигрывать? В триатлоне я сорок лет из 45. Я люблю этот вид спорта, я семью почти не вижу! Но я устал", – с горечью заключил Сергей Пихидько.

Ясно одно: условия в школе олимпийского резерва, мягко говоря, далеко не олимпийские. И тот факт, что её воспитанникам, тренируясь в бассейне с плесенью, в залатанных костюмах и на "просроченных" велосипедах, каким-то непостижимым образом удаётся достойно представлять родную область и страну на самых разных спортплощадках, не делает чести никому, кроме самих ребят и их тренеров.

Фото Асель Турар.