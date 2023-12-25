Выбросившую ребёнка мать несколько дней ищут в Шымкенте

В Шымкенте ведут поиски женщины, которая выбросила на улицу своего новорождённого ребёнка. Тело грудничка, завернутое в мешок, нашли под балконами многоэтажки местные жители. Предполагалось, что девочку выкинули прямо из окна. Но эта версия пока не подтверждается, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Полицейские проверили все квартиры многоэтажки, рядом с которой обнаружили тело ребёнка. В доме в основном проживают выпускники детских домов и малообеспеченные семьи. Была версия, что мать живёт тут же и могла совершить жуткий поступок из-за послеродовой депрессии. Но в списке жильцов такой женщины не обнаружили.

Мотив преступления остается неясным.

Поиски идут по всему городу. Не исключено, что малышку принесли под окна многоэтажки уже мертвой. Плач ребёнка в тот день никто не слышал.

Тело младенца нашли в микрорайоне Нурсат 21 декабря. По факту зарегистрировано уголовное дело по статье 100 УК РК.