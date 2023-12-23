Мёртвого младенца нашли в Шымкенте
Сегодня, 12:26
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:26Сегодня, 12:26
177Фото: smartik.ru
В Шымкенте в одном из многоэтажных домов на территории микрорайона Нурсат обнаружен труп новорожденного, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
21 декабря на канал "102" управления полиции Каратауского района поступило сообщение об обнаружении мёртвого новорожденного ребёнка.
По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 100 УК РК.
Самое читаемое
- Убили и сожгли тело: Подозреваемых в убийстве нашли в землянке в Алматы
- Скандал в самолете: известный казахстанский певец и актёр ударил бортпроводницу по голове
- Волк пытался утащить в лес беременную женщину в Каркаралинске
- Казахстанку наградили за лучшее вечернее платье на "Мисс Земля"
- Погоня на закрытой трассе: двоих водителей арестовали в Карагандинской области