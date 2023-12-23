Мёртвого младенца нашли в Шымкенте

В Шымкенте в одном из многоэтажных домов на территории микрорайона Нурсат обнаружен труп новорожденного, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

21 декабря на канал "102" управления полиции Каратауского района поступило сообщение об обнаружении мёртвого новорожденного ребёнка.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 100 УК РК.