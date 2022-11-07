Выборы: кандидаты продолжают встречи с народом

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Кандидаты в президенты Казахстана продолжают агитационную работу в регионах. Предвыборные штабы претендентов на высокий пост отчитались о том, что сделано 7 ноября, передаёт BaigeNews.kz.

Нурлан Ауесбаев посетил Западно-Казахстанский областной предвыборный штаб в Уральске, встретился с активом города, разъяснив основные положения своей предвыборной программы.

Он рассказал о необходимости проведения политических реформ в стране. Главная задача, стоящая перед Казахстаном, по его мнению, создание парламентско-президентской республики.

"Мы должны уйти от президентской формы правления, когда вся власть сконцентрирована в одних руках. Правительство должно защищать интересы народа, а не олигархических групп, не дающих развиваться честному, конкурентному бизнесу. Кроме того, необходимо усилить борьбу с коррупцией: ввести максимальное наказание для взяточников, лишить их права на досрочное освобождение", - считает кандидат.

Только победив коррупцию и изменив систему управления государством, Казахстан, по мнению Нурлана Ауесбаева, сможет создать условия для экономического процветания страны.

Национальный план по борьбе с суицидами предложила разработать Каракат Абден. Об этом она заявила на круглом столе в Жезказгане. Предложение поддержали принявшие участие в заседании избиратели, психологи, ветераны органов ювенальной полиции, члены совета ветеранов и совета матерей.

В рамках встречи приведены статистические данные, согласно которым за 2018-2022 годы около 18 тысяч человек совершили суицид, а свыше 21 тысяч казахстанцев пытались покончить жизнь самоубийством.

Казахстан по количеству самоубийств находится на 20-м месте в мире и входит в первую тройку стран по количеству суицидов среди молодёжи и детей.

"Это очень серьёзная проблема, которая требует от нас незамедлительных действий. Поэтому в ходе сегодняшней встречи я предложила разработать "Национальный стратегический план по борьбе с суицидом". Кроме того, необходимо создать межведомственную комиссию и заслушать данный вопрос на парламентских слушаниях согласно требованиям законодательства", - сказала Абден.

Кандидат отметила, что главными причинами суицидов среди молодёжи и детей являются социальные вопросы и упадок национальных, семейных ценностей в обществе.

Мейрам Қажыкен прибыл в Актобе. Он начал агитационную программу со встречи с работниками Актюбинского рельсобалочного завода.

Кандидат обозначил основные аспекты своей предвыборной платформы. Сообщил, что все предлагаемые реформы направлены на улучшение качества жизни каждого гражданина республики и соблюдение его прав и интересов. В частности, снижение пенсионного возраста женщин, ранний выход на пенсию работников, чья деятельность связана с опасными и вредными условиями труда, прозрачный и понятный расчёт заработной платы.

Он привёл пример Германии, где минимальный размер заработной платы определяют ассоциация работодателей и профсоюзы, а не государство.

Кажыкен уточнил, что в нашей стране методы расчёта МЗП должны быть согласованы с профсоюзами и закреплены законом. Работники завода задали множество вопросов, касающихся жилья, образования, медицины, обороны, банковской системы и борьбы с коррупцией.

Один из работников предприятия поинтересовался у кандидата, планирует ли он менять состав кабинета министров, если выиграет выборы.

"Я иду с командой, не один. Когда мы обсуждали, идти или нет на выборы, нас было более 50 человек. Сегодня нас больше. Есть доверенные лица, которые уже могут стать министрами. Но при этом я считаю, что лишние звенья в госаппарате нужно сократить. Например, я не вижу смысла в функции премьер-министра. Есть президент, который берёт на себя обязательства решить какие-либо проблемы. Он и должен это исполнить, а не ждать, когда это сделает премьер. Достаточно кабинета министров", - сказал кандидат.

Промежуточные итоги агитации подвели в штабе Салтанат Турсынбековой. Кандидат за 16 дней посетила шесть регионов: Астану, Карагандинскую, Акмолинскую, Туркестанскую области, а также Шымкент и Алматы, где провела встречи с представителями разных групп населения. Более 2,3 миллиона человек узнали о кандидате.

Отчёт по текущим результатам Салтанат Турсынбекова представила представителям республиканского общественного объединения "Қазақ аналары – дәстүрге жол", которое выдвинуло её в качестве кандидата в президенты страны.

За этот период штаб кандидата добился следующих результатов:

- Около 7000 километров поездок

- 6 регионов посетила кандидат

- 15 встреч с гражданами

- Более 3000 человек приняло участие во встречах

- 20 штабов по стране

- 279 сотрудников всех штабов

- 279 билбордов

- 62 000 буклетов

- 205 000 плакатов и листовок

- более 150 постов и уникальных визуалов к ним

- 5 каналов коммуникаций: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, TikTok

- 62 500 охваченных аккаунтов

- Более 300 опубликованных в СМИ материалов

- Более 100 трансляций телевизионных сюжетов

- 2 место по количеству упоминаний в медиапространстве среди кандидатов

- 1 место по доле позитивных упоминаний в медиапространстве среди кандидатов

- 2 302 501 просмотр – общий охват аудитории в соцсетях (согласно данным Telegram-канала "Sailau 2022")

- 2 356 000 человек – общий охват аудитории.

"Мы добились больших результатов, особенно учитывая тот факт, что согласно информации ЦИК РК, среди всех кандидатов мы потратили наименьшую сумму на предвыборную агитацию. Я выражаю благодарность всем, кто нас поддерживает, и надеюсь, что мы и дальше будем сохранять заданный темп и оправдаем ожидания всех наших избирателей", - сказала Турсынбекова.

Штаб Касым-Жомарта Токаева приехал в Ауликольский район.

В селе Аулиеколь прошла встреча с местными жителями, пострадавшими от лесных пожаров.

"По всей стране была запущена благотворительная акция "Қостанайға көмек". До наступления холодов 91 семья, потерявшая свое жильё, стала проживать в новых домах. Это уже на деле демонстрирует принцип "не человек для государства, а государство для человека", - отметил руководитель делегации Асхат Оралов.

Депутат областного маслихата Альмира Жансугурова сообщила, что в ближайшее время будут устранены недостатки, выявленные в подведении коммунальной инфраструктуры по вине подрядчиков.

Ранее часть домов затопило из-за отсутствия септиков.

Кандидат в президенты Жигули Дайрабаев встретился с сотрудниками опытного хозяйства масличных культур, которым руководит Фарид Абитаев.

У коллектива очень высокие показатели по производству молока и растениеводству в стране. Предприятие лидирует в области семеноводства масличных культур и имеет поля для работ по селекции. В прошлом году партия "Ауыл", Фарид Абитаев и опытное хозяйство масличных культур (ОХМК) в рамках программы "Жаңа Қазақстанға жаңа ауыл" в отдаленных районах ВКО посадили бесплатный гибрид подсолнечника для товаропроизводителей, который дает хорошую возможность осваивать новые земли за счет ОХМК, увеличивать доходы мелких крестьянских хозяйств.

Кандидат в ходе встречи с партийцами, трудовым коллективом ОХМК посетил экспериментальные поля, поделился предвыборной программой, отметил, что для превращения страны в аграрную державу фонду нужны такие семена.

"Сегодня в Казахстане очень важно развивать недостающее семеноводство. Здесь за основу следует взять опыт Фарида Абитаева и ОХМК. Технологии, которые они используют, значительно улучшают качество почвы. А технология, применяемая сегодня в Казахстане, не улучшает качество почвы, лишь сохраняет её. Заметно, что структура почвы на опытных полях ОХМК с 5-10-ти полевыми севооборотами из года в год улучшается", - отметил кандидат.

Затем он посетил молочно-животноводческий комплекс, известный своей высокой продуктивностью, где разводят местную породу голштин. Коллектив достиг высоких показателей благодаря качественному менеджменту и хорошей кормовой базе. Здесь сотрудники обеспечены стабильной заработной платой. ОХМК заботится о жителях поселка "Солнечный": хозяйство строит для своих работников хорошие, современные дома и обеспечивает их жильем. Это способствует развитию успешного фермерского села, повышению благосостояния местных жителей.