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  • Ввоз в Казахстан контрафактных лекарств из Индии пресёк КНБ
pxhere.com Сегодня, 19:23
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Сегодня, 19:23
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Фото: pxhere.com

Ввоз в Казахстан контрафактных лекарств из Индии пресёк КНБ

Комитет нацбезопасности пресёк контрабандный канал поставок из Индии крупных объёмов медикаментов, предназначенных для лечения онкологических заболеваний, передаёт BaigeNews.kz.

Только в 2022 году в Казахстан ввезено продукции на сумму свыше миллиарда тенге. Она предназначалась для выделения в рамках гарантированного объёма бесплатной медпомощи.

Фигуранты дела имели связи в госаппарате, сообщили в КНБ.

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Сегодня, 19:23
251
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