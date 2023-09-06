Ввести в Казахстане жесткое регулирование цен и тарифов предлагает депутат
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Регулировать цены необходимо на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины, считает депутат Мажилиса Парламента Магеррам Магеррамов, передает корреспондент BaigeNews.kz.
"Необходимо ввести жесткое регулирование цен и тарифов на товары и услуги, входящие в состав потребительской корзины, используемой для расчета прожиточного минимума. Это позволит повысить покупательную способность малоимущего населения - лиц, чьи зарплаты и доходы зависят от МЗП. Требуется выработка четкой государственной политики, направленной на реальное повышение уровня и качества жизни, повышения доходов широких слоев населения более ускоренными темпами", - заявил он, выступая с депутатским запросом на имя премьер-министра РК Алихана Смаилова на пленарном заседании Мажилиса.
Магеррамов подчеркнул, что государство не справляется со своей обязанностью перераспределения доходов населения через эффективную налоговую политику, повышения уровня жизни населения, повышения покупательной способности населения.
"Скорость повышения минимальной заработной платы (далее МЗП) не удовлетворяет реалиям экономики и роста цен. Более того, согласно проекту бюджета, на следующий год мы видим, что МЗП вообще не растет, в отличии от цен и минимального расчетного показателя. От реальной покупательной способности и роста потребления зависит темп роста экономики и отдельных ее секторов, создание нового бизнеса, возрождение отраслей, связанных с потребительским сектором (услуги, легкая промышленность, образование, продукция сельского хозяйства и т.п.)", - отметил он.
Депутат добавил, что с помощью ценового регулирования государство имеет возможность воздействовать на цены таким образом, чтобы контролировать оборот тех или иных товаров.
"Посредством сдерживания цен государство может повысить или ограничить предложение отдельных видов продукции. К примеру, власти с помощью ценового регулирования обеспечивают доступность социально значимых товаров (например, лекарственных средств) и, наоборот, лимитируют оборот других товаров (например, алкогольной и табачной продукции)", - сказал он.
В конце своего запроса депутат попросил правительство рассмотреть возможность принятия следующих мер:
- Установление коридора и предельных значений для чистой прибыли при ценообразовании на товары первой необходимости и товары, входящие в состав потребительской корзины в пределах 25%.
- Решение вопроса прозрачного регулирования ценообразования и снижения издержек путем исключения из ценообразования лишних звеньев и посредников.
- Рассмотрение возможности и подготовка экономического обоснования для введения государственного регулирования цен на товары первой необходимости и товары, входящие в состав потребительской корзины.
- Обеспечение соответствующей нормативной базы, регламентирующей снижение цен.
- Оценка рисков, связанных со спекуляциями и вероятностью возникновения дефицита товаров, а также разработка мер противодействия возможным негативным последствиям при регулировании процесса ценообразования.
- Принятие мер по снижению налоговой нагрузки и облегчению налогового администрирования для субъектов малого и среднего бизнеса.
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