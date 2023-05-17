Вузы используют старые методы – министр науки о публикациях в псевдонаучных журналах

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Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек сообщил о том, какая работа проводится по повышению числа публикаций казахстанских учёных в мировых научных журналах, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее депутаты на правительственном часе в мажилисе затронули тему публикаций учёных в псевдожурналах.

"Эта проблема большая и международная. Мы работаем в трёх направлениях. Первое – идёт выявление этих журналов, перечень, по которому можно будет публиковаться нашим учёным. Это постоянная и нудная работа. Второе – мы хотим увеличивать список журналов. Третье – нужно поработать над культурой и методикой написания статей. Мы отдельно предусмотрели финансирование: курсы, семинары, обучение. Есть несколько методик, как пишутся статьи, как оформляются, как правильно цитировать. К сожалению, вузы используют старые советские методы подготовки. Есть более новые, продвинутые, принятые на международном уровне", - сообщил министр в кулуарах парламента.

Ранее Саясат Нурбек ответил на критику депутатов о деятельности Назарбаев университета. Во время правительственного часа мажилисмены подняли вопрос об эффективности работы вуза.