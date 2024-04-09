Встреча собаки с хозяином после паводка растрогала казахстанцев

Спасают от большой воды в Казахстане не только людей, но и домашних животных. Собак и кошек отдают на передержку или распределяют по приютам. Там их потом ищут хозяева, эвакуированные из затопленных районов. Одна из таких трогательных встреч произошла в Костанае. Мужчина пришёл навестить своего питомца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.

Пёс по кличке Димка сильно переживал расставание с семьёй. Волонтёры рассказывают: он постоянно лежал и практически не выходил из будки. Зоозащитники даже подумали, что овчарка заболела.

Когда пришёл хозяин, Димка сделал вид, что не признал его, и обиженно отвёл взгляд. Но обида быстро прошла. Через несколько секунд они уже обнимались.

Димка никак не хотел отпускать от себя мужчину. Владелец сам отдал собаку в приют, когда спасался от большой воды. Его с супругой эвакуировали.

Но пока забрать Димку некуда. За ним какое-то время присмотрят волонтёры.

Зоозащитники говорят, за время паводков в приюте добавилось больше 200 животных. Их искали по затопленным районам с помощью квадрокоптеров.

Волонтёры надеются, что жители не забудут о своих питомцах и обязательно за ними придут. Они этого очень ждут.