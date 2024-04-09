Встреча собаки с хозяином после паводка растрогала казахстанцев
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Спасают от большой воды в Казахстане не только людей, но и домашних животных. Собак и кошек отдают на передержку или распределяют по приютам. Там их потом ищут хозяева, эвакуированные из затопленных районов. Одна из таких трогательных встреч произошла в Костанае. Мужчина пришёл навестить своего питомца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на КТК.
Пёс по кличке Димка сильно переживал расставание с семьёй. Волонтёры рассказывают: он постоянно лежал и практически не выходил из будки. Зоозащитники даже подумали, что овчарка заболела.
Когда пришёл хозяин, Димка сделал вид, что не признал его, и обиженно отвёл взгляд. Но обида быстро прошла. Через несколько секунд они уже обнимались.
Димка никак не хотел отпускать от себя мужчину. Владелец сам отдал собаку в приют, когда спасался от большой воды. Его с супругой эвакуировали.
Но пока забрать Димку некуда. За ним какое-то время присмотрят волонтёры.
Зоозащитники говорят, за время паводков в приюте добавилось больше 200 животных. Их искали по затопленным районам с помощью квадрокоптеров.
Волонтёры надеются, что жители не забудут о своих питомцах и обязательно за ними придут. Они этого очень ждут.
"Когда Сергей ушёл, конечно, Димка был очень напуган. Он боялся и прятался в будке. Но когда у Сергея появилась возможность навещать Димку, Димка сразу преобразился. Он стал радостным, довольным псом, с виляющим хвостом. Сейчас Димка уже больше нам доверяет. Это очень ласковый, добрый пёс. Он продолжает находиться у нас на территории, потому что у Сергея нет возможности забрать его домой", - сообщила волонтёр приюта HOPE_KST Полина Бобренко.
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