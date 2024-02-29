Все меньше пива пьют в Казахстане

За январь–декабрь 2023 года казахстанские пивовары произвели 611,2 млн литров пива — на 14,8% меньше, чем за аналогичный период 2022-го. По сравнению же с рекордным 2021 годом производство пива сократилось на 15,4%, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Еnergyprom.kz.

За январь текущего года было произведено 29 млн литров пива — сразу на 34,8% меньше, чем за январь 2023-го.

За прошлый год казахстанские пивоваренные заводы обеспечили спрос (экспорт и реализацию на внутреннем рынке) на пиво на 89,8%, против 92,4% за аналогичный период 2022-го. Объём ввезённого в страну пива вырос сразу на 17,3%, до 69,6 млн литров. В итоге доля импорта выросла с 7,6% до 10,2%.

Экспорт пива сократился на 2,8%, составив 20,2 млн литров, а реализация на внутреннем рынке упала сразу на 12,6%, до 660,5 млн литров.

Между тем, по сообщению Республиканского научно-практического центра психического здоровья, самыми пьющими регионами названы Северо-Казахстанская, Абайская, Павлодарская и Восточно-Казахстанская области, а наименее пьющими — Алматы, Мангистауская и Алматинская области. Всего на учёте из-за проблем с алкоголем состоят 90,4 тыс. казахстанцев.

По итогам января 2024-го цены на алкогольное пиво выросли лишь на 0,4% за месяц. В декабре прошлого года этот напиток подорожал на 1,3%, а в январе 2023-го — сразу на 2,9%, что стало самым высоким месячным показателем за прошлый год.

За год алкогольное пиво подорожало сразу на 18,6%, что, впрочем, значительно ниже прошлогоднего рекордного годового роста на 30,9%.

Среди регионов РК самый высокий годовой рост цен на алкогольное пиво был отмечен в Акмолинской области: сразу на 36,3%. Следом идут Улытауская и Мангистауская области: на 26,5% в каждом из регионов. Наименьшее удорожание было отмечено в Павлодарской (на 5,4%), Туркестанской (на 9,9%) и Жамбылской (на 10%) областях.