Врачи Медицинского центра УДП провели 25 сложных операций в Карагандинской области

25 уникальных операций и более 130 консультаций провели врачи Медицинского центра УДП в Карагандинской области. У большей части пациентов, обратившихся к специалистам, были сложные диагнозы, передаёт BaigeNews.kz.

Для региональных врачей организовали 26 мастер-классов по нейрохирургии, аритмологии, гинекологии, пульмонологии, урологии и другим направлениям. Специалисты обменялись опытом с коллегами о современных методах в диагностике и лечении заболеваний.

Также в рамках выезда подписан меморандум о взаимном сотрудничестве между Медицинским центром и акиматом Карагандинской области.

Сотрудники Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы провели презентации для представителей ПМСП и врачей.

Представители детского сада "Қарлығаш" ознакомились с работой пяти детских садов, а также приняли участие в работе круглого стола с участием 40 педагогов дошкольных организаций области.

Поездка в Карагандинскую область организована в рамках проведения "Дней Медицинского центра УДП РК". Цель подобных выездов - обмен опытом, трансфер медицинских технологий в регионы и повышение квалификации врачей.

В 2024 году планируется организовать аналогичные мероприятия и в других регионах Казахстана.