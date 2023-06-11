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Сегодня, 05:07
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29Фото: pixabay.com
Врач назвала противопоказания к занятиям футболом у детей
Врач-травматолог Олеся Арсланова назвала противопоказания к занятиям профессиональным футболом у детей, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Спорт-Экспресс".
Специалист рассказала, что при плоскостопии заниматься футболом, хоккеем и баскетболом дети могут только на любительском уровне.
"Эти виды спорта требуют повышенной активности и выносливости, поэтому противопоказаны детям при сильном плоскостопии", — заявила Арсланова.
Врач добавила, что важно подобрать правильную обувь для тренировок, а также уделять время разминке перед занятием. В противном случае, по ее словам, проблемы со стопами могут усугубиться.
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