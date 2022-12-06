Впервые за 23 года сменился президент фонда "Адил соз"

Тамара Калеева, 23 года руководившая фондом защиты свободы слова "Адил соз", оставила свой пост. Об этом она сообщила в Facebook, передаёт BaigeNews.kz.

"Всё, свершилось! Почти четверть века я отпахала в "Адил соз" — и теперь свободна! Буду читать стихи, а не жалобы, гулять, всячески веселиться, может, замахнусь на трилогию или что-нибудь не менее грандиозное... А все надежды и претензии по поводу свободы слова теперь к новому президенту "Адил соз" Карлыгаш Джаманкуловой. Легкой дороги в Новый Казахстан!" — написала Калеева.

Тамара Калеева родилась 10 сентября 1949 года в Чимкенте. Окончила Казахский государственный университет имени Кирова, журналист, академик Академии журналистики РК.

Работала комментатором молодёжной редакции Казахского радио, обозревателем газет "Казахстанская правда" и "Аргументы и факты — Казахстан", с апреля 1999 года была президентом ОФ "Международный фонд защиты свободы слова "Адил соз".