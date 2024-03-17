Возможность производства сыра и икры в Казахстане рассмотрят итальянские инвесторы
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Возможность производства сыра и икры в Казахстане рассматривают итальянские инвесторы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу министерства торговли и интеграции РК (МТИ).
Сообщается, что этот вопрос обсуждался в рамках встреч главы МТИ Армана Шаккалиева представителями бизнеса Италии.
С международным менеджером компании Carmec srl Антонио Амбросио обсуждены вопросы кооперационных проектов по переработке молока и изготовления сыра. Как сообщил Арман Шаккалиев, наибольшим потенциалом для производства сыра в Казахстане обладают Алматинская область, ВКО, ЗКО и СКО. Вместе с тем, имеются огромные возможности налаживания производства на площадке МЦПК "Центральная Азия", который расположен на границе с Узбекистаном.
"Итальянская сторона выразила готовность изучить потенциальные проекты и рассмотреть возможность инвестирования в действующие в Казахстане производства", — сообщили в МТИ.
Генеральный директор итальянской компании AGRO ITTICA LOMBARDA SPA (производитель чёрной осетровой икры) Карла Сора предложила рассмотреть запуск производства икры на территории Казахстана с последующим экспортом в страны Ближнего Востока.
Со своей стороны Казахстан готов предоставить итальянскому бизнесу аналитику по производственному потенциалу икры в нашей стране, а также оказать содействие в организации встреч с крупными отечественными производителями икры.
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